Erol Kiresepi, Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın Onursal Başkanı oldu

Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) bünyesinde 2017’den bu yana başkanlık görevini sürdüren KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi’nin görev süresi, 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen IOE Genel Kurulu’nda sona erdi. IOE Yönetim Kurulu’nun teklifiyle Kiresepi, 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere ‘IOE Onursal Başkanlığı’na seçildi.

IOE’nin ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) yüzüncü kuruluş yıl dönümleri, G20 zirveleri gibi küresel düzeyde işveren kesimi için önemli dönüm noktalarında başkanlık görevini yürütmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kiresepi, işveren kesiminin güncel sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere dinamik bir organizasyon modeli için IOE’nin yapısını yenilediklerini, işverenlerin sesinin daha geniş platformlarda duyulmasını sağlayacak şekilde yeni ortaklık ve iş birlikleri geliştirdiklerini söyledi.

WTO, UN ve G7 gibi platformlarda işverenleri temsil ediyor

IOE, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) üçlü yönetim yapısı 1920 yılında oluşturuldu. Genel merkezi İsviçre Cenevre'de yer alan IOE, 140’den fazla ülkeden 150’nin üzerinde işveren teşkilatını temsil ediyor. IOE, küresel ölçekte ILO, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler (UN), G20, G7 gibi birçok platformda işveren kesimini temsil ediyor.