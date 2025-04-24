ESBAŞ, Türkiye'nin en iyi işverenleri listesinde zirvede

Great Place to Work tarafından İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” ödül töreninde, Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), 500-999 Çalışan Kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ödülü alırken yaptığı konuşmada bu başarının arkasında 550 ESBAŞ çalışanının emeği ve heyecanının olduğunu vurguladı.

İlk kez bu yıl 500-999 Çalışan Kategorisinde değerlendirildiklerini ifade eden Dr. Faruk Güler, Türkiye’nin küresel pazarlarda da rekabet eden büyük şirketlerinin yer aldığı bu klasmanda birinci olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

"Hizmet verdiğimiz her bireyin mutluluğu, çalışanlarımızın mutluluğuyla başlar"

Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölgesinde yaklaşık 200 üretici-ihracatçı firmaya ve bu firmalarda çalışan 25 bin kişiye hizmet veren ESBAŞ’ın sürdürülebilir başarıyı çalışan odaklı bir yönetim anlayışıyla sağladığını belirterek, “Amacımız müşterimiz olarak kalbimize koyduğumuz bu 200 şirketi ve onların 25 bin çalışanını mükemmellik seviyesinde memnun etmektir. Biliyoruz ki aralarında küresel büyük markaları yöneten firmaların da bulunduğu müşterilerimizi ve onların çalışanlarını mükemmellik seviyesinde mutlu etmek ancak kendi çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamakla mümkündür " ifadelerini kullandı.

"Müşteri ve çalışan memnuniyetini merkeze aldık"

Kuruluşundan bu yana 35 yıldır aynı vizyonla hareket eden ESBAŞ’ın mükemmellik yolculuğunda her gün yeni bir adım atmayı hedeflediğini vurgulayan Dr. Faruk Güler, şunları söyledi:

“Tüm sistemlerini müşteri ve çalışan memnuniyetini merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla şekillendiren şirketimiz, bu anlayışı kurumsal kültürünün temel taşı haline getirmiş durumdadır.

Biz 550 ESBAŞ çalışanı olarak her sabah işe heyecanla geliyoruz. Ege Serbest Bölgesinde çalışanlar için yeni bir şey üretmek ve bundan mutluluk duymak felsefesiyle hareket ediyoruz. Bu enerjiyle 25 bin kişiye dokunan işler yapıyoruz. GPTW uygulamalarımızı aynı efqm gibi sürdürmeye, geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz."

“Kalbimizde daha çok yatırımcıya yer var”

Ödülün motivasyonlarını daha da artırdığını belirten Dr. Güler, yatırımcılara da çağrıda bulundu:

“Çalışma ortamımızı mükemmelleştirdikçe, hizmet verdiğimiz yatırımcıların da yaptığı işten aldığı memnuniyet artıyor. İşinden mutluluk duymak isteyen tüm yatırımcıları Ege Serbest Bölgesine davet ediyoruz. Kalbimizde yeni yatırımcılara da yer var.”

Konuşmasının sonunda Great Place to Work Türkiye ekibine teşekkür eden ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı, ödülün tüm çalışanların ortak başarısı olduğunu vurguladı.