Ev tekstili sektörüne el bebek gül bebek bakılmalıdır

Sercan SELÇUK

Binlerce yerli ve yabancı firmanın bir araya geldiği HOMETEX Uluslararası Ev Tekstili Fuarı 11 holde, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda kapılarını ziyaretçilere açtı. 850’ye yakın firmanın katılım sağladığı dev buluşma hakkında konuşan Ahmet Nazif Zorlu sektörün gelişim sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye’nin ev tekstili sektöründe teknoloji, inovasyon ve ihracatta yakaladığı ivmeye temas ederek şu değerlendirmelerde bulundu: ‘’Dünyanın en büyük 5. tekstil üretici ve ihracatçısı konumundaki Türk tekstil ve ham maddeleri sektörü, 15 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip. Hareketliliğin yüksek ve mevsimselliğin belirleyici olduğu ev tekstili endüstrisinde uzun dönemli tahmin becerisi, trendleri izleme, tedarik politikası ve fiyatlandırma rekabet üstünlüğünün en önemli bileşenleri haline geldi. Kısacası ev tekstili sektörü altını çizerek söylüyorum önemli bir marka haline gelmiştir. Bu sebeple sektöre el bebek gül bebek bakmamız gerekmektedir.’’

‘’Türkiye ev tekstilinde güçlü bir marka olmuştur’’

Ev tekstili sektöründe Türkiye’nin çağın ötesinde işlere imza atmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ‘’Türkiye ev tekstilinde hem güçlü bir marka hem de söz sahibi olmuştur. Özellikle sektörün geçmiş dönemlerine baktığımızda kat edilen mesafenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ev tekstili sektörüne çağ atlatan çalışmalar sergileyen tüm firmalara teşekkür ediyorum. Çalışma ve üretme prensibini göz ardı etmeden ülke ekonomisine katkı sağlayan her üretici bu sebeple gözümde çok değerli.’’ şeklinde konuştu.

‘’Sektörün olmazsa olmazı ihracattır’’

Global pazarda sektörlerin ihracat payının önemine vurgu yapan Zorlu, ev tekstil sektöründe ihracatın olmazsa olmaz unsurlar arasında yer aldığını belirtti. Ahmet Nazif Zorlu gerçekleştirilen üretimin iç pazarda tüketilmesinin yeterli olmayacağını vurgulayarak ‘’Bugün baktığımızda ev tekstilinde dünyada önemli bir aktör olmayı başaran firmalarımız kendi arasındaki yarış ve rekabet sayesinde çıtayı bu üst noktalara taşımışlardır.

Herkes birbiriyle yarışıyor. Çünkü herkes fark yaratmak ve daha iyisini yapmak için mücadele ediyor. Bu en önemlisi bu. Sektörde ihracat olmazsa olmaz unsurlar arasında yer alıyor. Günümüz piyasa şartlarını göz önüne aldığımızda firmaların ihracat yapamazsa ekonomik olarak ayakta kalmaları imkânsız. Global pazarda sektörlerin aldıkları pay firmaların da ömürlerini belirleyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bugün yapılan üretimin iç pazarda tüketmesi mümkün değil.’’ dedi.

‘Zorlu Tekstil ilk tercih olmak için çalışıyor’’

Zorlu Tekstil olarak sürdürülebilir bir dünya hedefiyle sunduğu ürün ve çözümleriyle büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Zorlu ‘’Zorlu Tekstil, hayata geçirdiği projelerle de aynı zamanda sektöre ilham oluyor. Teknolojiyi yenilikçilikle birleştirerek, ileri seviyede müşteri memnuniyeti elde etmeyi hedeflerken, sürekli genişlettiği ürün gamı ve yüksek kalitesiyle her zaman müşterilerinin ilk tercihi olmak için çalışıyor.’’ ifadelerini kullandı.