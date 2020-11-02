Experian'dan Türk yöneticilere global üst düzey atama

02 Kasım 2020

Experian, yaptığı açıklama ile Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar Operasyon Grubu Lideri olan Rıdvan Gülşen'in Merkez Avrupa, Doğu Avrupa ve Fransa liderliğini de üstleneceğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Experian Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Experian Türkiye olarak özellikle son yıllarda yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknikleri, daha önce denenmemiş yenilikçi metotlarla gerçekleştirdiğimiz katma değeri yüksek projelerle EMEA bölgesinde pek çok ülke pazarına örnek olduk. Bu başarılı çalışmalar sayesinde Analitik Ekibi Liderimizden Operasyon Ekibi Liderimize, Pazarlama Müdürümüzden İK Müdürümüze kadar Türkiye ofisinde çalışan pek çok yöneticimiz global anlamda yeni sorumluluklar aldı. Bu hepimiz için gurur verici. Son olarak da yeni görevler üstlenen Rıdvan Gülşen başta olmak üzere Experian Türkiye ofisinde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ederim.”