Fabrika robotlarında gösteri dönemi bitti: Maliyeti düşüren kazanacak

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Çin’de hızla büyüyen insansı robot sektöründe rekabetin yönü değişiyor. Lumos Robotics, robotların koşma ve dans etme yeteneğinden çok üretim hattında ne kadar güvenilir çalıştığına odaklanırken, fabrika robotları için yeni ölçütün verimlilik ve yatırımın geri dönüşü olacağını savunuyor.

2024 yılında kurulan şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi Yu Chao, robotların koştuğu ve zıpladığı gösteri döneminin büyük ölçüde geride kaldığını belirtti. Chao’ya göre sektörün önündeki temel sınav, makinelerin gerçek üretim ortamlarında arıza vermeden çalışması, verimliliği artırması ve işletmelere kabul edilebilir bir maliyet avantajı sağlaması olacak.

MOS 2 ağır işlere göre tasarlandı

Lumos Robotics’in ticari büyüme planının merkezinde, insansı bir gövde yerine tekerlekli taban ve iki mekanik kol kullanan MOS 2 bulunuyor. Fabrika robotları arasında ağır yük taşıma kapasitesiyle öne çıkarılan sistem; malzeme aktarımı, kalite kontrolü, üretim hattı besleme ve tehlikeli ortamlarda uzaktan çalışma gibi görevler için geliştirildi.

Şirketin resmî ürün bilgilerine göre MOS 2’nin iki kolu birlikte 30 kilogram nominal, 50 kilogram azami yük taşıyabiliyor. Sistem 275 TOPS işlem kapasitesi, değiştirilebilir bataryalar, üç boyutlu çevre algılama sensörleri ve farklı üretim görevlerine uyarlanabilen açık yazılım altyapısıyla donatıldı.

Bu tasarım, insana benzeyen robotların dar alanlarda karşılaştığı denge ve enerji tüketimi sorunlarını azaltmayı amaçlıyor. Lumos Robotics böylece fabrika robotları pazarında biçimden çok işlevi öne çıkararak üreticilere daha hızlı devreye alınabilecek bir seçenek sunuyor.

Mitsubishi ortaklığı üretim hattına uzandı

Japon sanayi grubu Mitsubishi Electric, Lumos Robotics’in en önemli yatırımcıları arasında bulunuyor. İki şirketin iş birliği yalnızca finansmanla sınırlı kalmazken, üretim tesislerinde kalite kontrolü ve malzeme taşıma görevlerini kapsayan ortak çözümler de geliştiriliyor.

Mitsubishi Electric, Lumos Robotics ile hazırladığı bir üretim hattında kendi endüstriyel robotunun üretim ve taşıma görevlerini üstlendiğini, son görsel kontrolün ise Lumos sistemi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Ortaklığın uzun vadeli hedefleri arasında Çin’deki iş gücü açığına karşı insansız fabrika çözümleri geliştirmek de yer alıyor.

Lumos Robotics, Mitsubishi ile yürütülen örnek bir kalite kontrol projesinde geleneksel sistemlere kıyasla önemli bir maliyet avantajı sağlandığını belirtiyor. Şirket tarafından açıklanan veriler bağımsız olarak doğrulanmış değil; ancak yatırımcıların fabrika robotları için artık yalnızca teknik kabiliyete değil, somut tasarruf ve kesintisiz çalışma süresine baktığını gösteriyor.

Sırada yeni yatırım ve halka arz var

Lumos Robotics bugüne kadar yedi yatırım turunda toplam yaklaşık 1 milyar yuan kaynak topladığını bildirdi. Şirketin 2026’da tamamladığı A1 ve A2 turlarına Mitsubishi Electric öncülük ederken, sağlanan kaynağın yapay zekâ modelleri, donanım geliştirme ve fabrika robotları için seri uygulamalarda kullanılması planlandı.

Şirket hâlihazırda yaklaşık 30 MOS robotunun kalite kontrol ve malzeme taşıma işlerinde kullanıldığını, farklı müşterilerle deneme çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 300 teslimata ulaşılması hedeflenirken, bu makinelerden elde edilecek verilerin yeni robot becerilerinin eğitiminde kullanılması amaçlanıyor.

Yu Chao, şirketin yeni bir finansman turunu değerlendirdiğini ve 2027 yılında olası halka arz için hazırlıklara başlayabileceğini söyledi. Lumos Robotics ayrıca gelecek yıl Avrupa ve Orta Doğu’ya açılmayı planlıyor; böylece fabrika robotları yarışını Çin’deki üretim tesislerinin dışına taşımaya hazırlanıyor.