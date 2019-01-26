“Faiz MÜSİAD’ın kırmızı çizgisidir”

26 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan 20’nci Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, “2019 yılını bizler MÜSİAD olarak ortaklık yılı ilan ettik. 2018’de bunu tecrübe ettik. MÜSİAD’ın kırmızı çizgisi faizdir. Krediyle faizle bir yere gidilmediği görülmüştür. Ülke ekonomisi için kaynaklarımızı ortak hareket ettirmek durumundayız” dedi.

2018-2019 yıllarına ilişkin ekonomik değerlendirmede de bulunan Kaan, dünyada yaşanan ticaret savaşlarına işaret etti. 2018’i zor bir yıl olarak değerlendiren Abdurrahman Kaan, “Trump, dünyanın 2030 yılına kadar planlanan sitemini tamamen ortadan kaldırdı ve devletin iç işlerine karışır vaziyete kadar geldi. Dünyada bu yeni sisteme hazır hiçbir devlet yok. Bu ekonomik süreçte durmayacağız ve bunu bir fırsat olarak göreceğiz. Daha rekabetçi bir yapıya kavuşmak için bu dönemi bir fırsat olarak görüyoruz. Enerjimizi boşla harcamadan, zayıf yönlerimizi, açıklarımızı, güçlü bir muhasebe yaparak, her ölçekte yeniden değerlendirerek, 2019 yılını ve bundan sonrası için daha güçlü bir şekilde ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin kendine has dinamikleri bulunduğuna dikkat çeken Kaan, “Cumhurbaşkanımız ve hazine maliye bakanımızın açıkladığı paket başarıyla yürütülüyor. MÜSİAD olarak, bizler baştan beri o saldırılara rağmen gövdemizi bunun altına koyarak davaya sahip çıktık. Dengeleme sürecini kazanım olarak sürdürmeliyiz. Biz MÜSİAD olarak, tüketim merkezli ekonominden üretimi temel alan bir ekonomiye geçişi bu dönemde fırsat olarak görüyoruz” değerlendirmesini yaptı. Üretmeden, enflasyonla ve işsizlikle mücadele edilemeyeceğine vurgu yapan Abdurrahman Kaan, Bursa’nın ihracattaki gücüne de dikkat çekti.

MÜSİAD Bursa Şubesi’nin 20’nci Olağan Genel Kurulu’nda, Başkan Mustafa Gürses görevi Nihat Alpay’a devretti. Nihat Alpay’ın başkanlığa seçildiği MÜSİAD Bursa Şubesi’nde yeni dönemde şu isimler görev alacak: Yönetim Kurulu Asil; Murat Demir, Murat Eryağan, Kemal Ermiş, Alpaslan Şenocak, Kadir Oruç, İbrahim Güney, Murat Bayizit, İsmail Güler, Fatih Aslan, Halil Atalay, Rıdvan Güler, Mehmet Kaleli, Osman Yetim, Abdülkerim Demir. Yönetim Kurulu Yedek; Erol Bodur, Kamil Özkan, Mehmet Yıkar, Mehmet Demirci, Ali Güzeldağ, Mustafa Yavuz, Mehmet Fatih Özkul, Özer Düşünüklü, Halil İbrahim Biçer, Şükrü Küçükyoldaş. Denetleme Kurulu Asil; Yakup Kayıhan, Fikret Yeşilırmak, Abdülmelik Güler

Denetleme Kurulu Yedek; Ömer Faruk Çevik, Sıddık Üçkol, Hamdullah Doğan Karakaş.