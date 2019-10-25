Faruk Kula son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula son yolcuğuna uğurlandı.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çarşamba günü yaşamını yitiren Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula için cuma namazının ardından Zağnospaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kula'nın oğulları Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Uğur Kula ve Cesur Kula, taziyeleri kabul etti.
Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, Balıkesir milletvekilleri, daire amirleri ve binlerce vatandaş katıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Faruk Kula, Başçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.