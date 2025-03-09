Fas’ta yaşayan Türkler, Dünya Türk İş Konseyi iftarında buluştu

Sultan Gaz Fabrikası'nda düzenlenen programa, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu'nun yanı sıra Türk iş adamları ve vatandaşları katıldı.

İftar programı, Fas'ın ünlü karilerinden Abdulkerim Hadidi'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Büyükelçi Kılıç, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayında dayanışmanın önemini vurguladı.

İftara katılmaktan ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Kılıç, DTİK Fas Temsilcisi Deniz'e teşekkür etti. Kılıç, Sultan Gaz firmasının Türkiye'nin Fas'taki önemli yatırımlarından biri olduğunu belirterek, her geçen yıl Fas'taki Türk vatandaşlarının ve şirketlerinin sayısının arttığını ifade etti. Kılıç, ramazanın bütün insanlığa hayır, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Gazze vurgusu

DTİK Fas Temsilcisi ve iş adamı Deniz de iftar sofralarının aynı zamanda istişare imkanı sağladığını söyledi. Deniz, Gazze'de soykırım yaşandığını, insani yardımların durdurulmasının insanlık suçu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef Müslümanların bu sevinç ve heyecan iklimine gölge düşürmeye çalışan olaylarla da karşı karşıyayız. Geniş gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde kanayan yaralarımız var. Bu yaralarımızdan en büyüğü Filistin'de, Gazze'de. İnsanlık tarihinin görmediği bir zulüm, katliam ve soykırım görüyoruz Gazze'de. İnsanlığını yitirmiş, hukuk tanımayan zalim siyonistler, pervasızca soykırım suçu işliyor. Diğer taraftan ise orada şanlı bir direnişe de şahit oluyoruz. Onurlu bir mücadele, ihlaslı bir duruş. Bütün dünyaya İslam nedir, Müslüman kimdir, mümin nasıl olur öğreten bir duruş."

İftar yemeğinin ardından Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu'nun kanun dinletisi davetlilerin beğenisini topladı.