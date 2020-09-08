Fibabanka’da üst düzey transfer

08 Eylül 2020

Fibabanka, Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Yılmaz'ın getirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, dijital alt yapı teknolojilerine yatırımlarını sürdüren Fibabanka, bu alandaki insan kaynağını da güçlendiriyor. Bu doğrultuda, Serdar Yılmaz, Fibabanka Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütecek.

1 Eylül itibarıyla görevine başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1995 yılında mezun olan Serdar Yılmaz, aynı üniversitede Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayan Yılmaz, 25 yıllık mesleki kariyerinde Softech ve Türkiye İş Bankası’nda çeşitli görevlerde çalıştı. 2015 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Departmanı Chief Data Officer ve Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmenin yanı sıra 2019 yılında Türkiye İş Bankası Yapay Zekâ Alan Lideri rolünü de üstlenen Serdar Yılmaz, 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Fibabanka’da Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı.