Finans sektörünün başarılı kadınları TSPB'nin 8 Mart panelinde buluştu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 8 Mart'a özel bir etkinliğe imza attı. "Kadın Liderler ile Dönüşen Yönetim ve Kapsayıcı Gelecek" panelinin açılış konuşmasını TSPB Genel Sekreteri Serdar Sürer yaptı.

"Kadınların liderlikteki gücüne, zorlukları nasıl fırsata çevirdiklerine ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için attıkları adımlara hayatın her alanında tanıklık ediyoruz" açıklamasında bulunan Sürer'den sonra söz alan Aktif Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca Oğan, "Bugün finans sektöründe çalışan kadınların oranı yüzde 50 civarındayken, üst yönetim kademelerindeki oran yüzde 25 seviyelerinde kalıyor. Bu dengeyi sağlama konusunda kararlı duruş sergiliyoruz. Aktif Bank'ın genel çalışanlar arasında oluşan eşitlikçi dağılımı, yönetim katına da yansıyor. Bankamızda kişiler cinsiyetlerine değil yetkinliklere göre değerlendiriliyor. Bu objektif bakış açısı, yönetim takımımızdaki kadın sayısını olumlu etkiliyor" dedi.

"Fırsat eşitliği politikaları..."

Kadın liderlerin yönetim kademelerinde daha güçlü yer almasını sağlamak amacıyla, fırsat eşitliği politikaları geliştirdiklerini belirten Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen Keçecioğlu, "Mentörlük ve kariyer gelişim programları sunuyoruz. Üst yönetimde kadın temsiliyetini artırmak, finansal araçlarımızla kadın girişimcileri desteklemek ve cinsiyet eşitliği endekslerinde öncü rol almak, en büyük önceliklerimiz arasında. Kadınların yönetim kurullarında daha fazla yer almasının şirketlere uzun vadeli vizyon, inovasyon ve finansal başarı getirdiğine inanıyor, bu dönüşümün parçası olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, kurumsal dünyada cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşmanın yalnızca bir temenniden ibaret olmaması, somut politikalar ve sürdürülebilir uygulamalarla da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Borsaya kote 191 şirketin yönetim kurulunda sadece erkekler var"

Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Arzu Aslan Kesimer, bugün itibarıyla borsaya kote 191 şirketin yönetim kurulunda sadece erkeklerin olduğunu bildirdi. Yatırımcı İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Başak Öğe ise Türkiye'de halka açık şirketlerin üçte birinin yönetim kurulunda kadın üye bulunmadığını ifade etti.

"Kadınların gücü ekonomi için vazgeçilmez bir dinamik"

Panelin moderatörlüğünü yürüten BloombergHT Araştırma Analisti Sevcan Ersözlü de kadınların sadece hayallerini değil, ekonomiyi, iş dünyasını ve geleceği de inşa ettiğini vurguladı: "Artık mesele yalnızca eşitlik talebi değil, mesele, kadınların gücünün ekonomi için vazgeçilmez bir dinamik olduğunun kabul edilmesidir. Sermaye piyasalarından teknolojiye, girişimcilikten yöneticiliğe kadar her alanda kadınlar var.... 8 Mart, yalnızca bir kutlama değil, kadınların ekonomik bağımsızlığına, finansal güçlenmesine ve hak ettiği yeri almasına dair bir çağrıdır. Daha güçlü kadın, daha güçlü ekonomi demektir. Artık o masada yer açmalarını beklemiyoruz, o masayı biz kuruyoruz."