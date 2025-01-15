Finansal kiralama şirketlerinin net kârı belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, 2024 yılı kasım sonu itibarıyla, finansal kiralama şirketlerinin net kârı 15 milyar 768 milyon TL oldu.

Faktoring şirketlerinin net kârı 19 milyar 155 milyon TL, tüketici finansman şirketlerinin net kârı ise 6 milyar 923 milyon TL oldu.

Finansal kiralama şirketlerine ilişkin veriler

Finansal kiralama şirketlerinin, aktif büyüklügü 321 milyar 925 milyon TL, finansal kiralama alacakları ise 223 milyar 887 milyon TL oldu.

Ayrıca, takipteki alacakları 7 milyar 431 milyon TL, dönem net kârı 15 milyar 768 milyon TL, özkaynaklar ise 58.238 milyon TL olarak açıklandı.

Faktoring şirketleri

Faktoring şirketlerinin aktif büyüklügü 261 milyar 535 milyon TL, faktoring alacakları ise 238 milyar 113 milyon TL olarak açıklandı.

Takipteki alacakları 4 milyar 899 milyon TL, dönem net kârı 19 milyar 155 milyon TL, özkaynakları 54 milyar 280 milyon TL oldu.

Tüketici finansman şirketleri

Tüketici finansman şirketlerinin aktif büyüklügü 196 milyar 483 milyon TL, finansman kredisi alacakları da 163 milyar 818 milyon TL oldu.

Takipteki alacakları ise 3 milyar 558 milyon TL, dönem net kârı 6 milyar 923 milyon TL ve özkaynaklar 25 milyar 489 milyon TL olarak açıklandı.