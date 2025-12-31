“Finansmana erişim iş dünyası için temel öncelik”

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya basınıy­la bir araya gelerek “Ekonomide 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Beklentileri”, “Konya Ekonomi­si” ile “Konya Ticaret Odası İşti­rakleri ve Projeleri” başlıkların­da kapsamlı değerlendirmeler­de bulundu. Öztürk, Konya’nın 2025 yılında üretim, istihdam ve ihracat başta olmak üzere birçok göstergede Türkiye orta­lamasının üzerinde bir perfor­mans sergilediğini vurguladı.

2026 yılında finansmana eri­şimin bir miktar daha kolayla­şacağını öngördüklerini belir­ten Öztürk, fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi, öngörülebi­lir bir ekonomik ortamın sağ­lanması, üretim ve ihracatın desteklenmesi ile finansma­na erişimin kolaylaştırılması­nın iş dünyası açısından temel öncelikler olduğunu ifade etti. İhracatta kurdan kaynaklanan rekabet sorununa dikkat çe­ken Öztürk, “İhracata yönelik kur desteğinin artmasını bek­liyoruz. 2026 yılının ikinci ya­rısında finansal piyasalarda ciddi bir rahatlama öngörüyo­ruz” dedi.

2025 yılının küresel ekonomi açısından zorlu geçti­ğini kaydeden Öztürk, jeopoli­tik riskler, enerji fiyatlarında­ki dalgalanmalar ve enflasyonla mücadelenin dünya ekonomi­sinde belirsizlikleri artırdığını söyledi. Buna rağmen Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdam odaklı duruşunu sürdürmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, Konya’nın 2025 yılında ülke ekonomisine pozitif katkı sağ­ladığını dile getirdi.

Küresel ekonomide büyümenin yavaş­lama eğilimine girdiğine işaret eden Öztürk, 2026 yılına girer­ken büyümenin daha kırılgan bir yapıda olmasının beklendi­ğini belirtti. Ticaret politikala­rındaki belirsizlikler ile jeopo­litik gelişmelerin dünya ticareti üzerinde etkisini sürdüreceği­ni kaydeden Öztürk, bu süreç­te siyasal ve ekonomik anlamda temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Enflasyonla mücadele ana gündem

Türkiye ekonomisine iliş­kin değerlendirmelerde bulu­nan Selçuk Öztürk, 2025 yılı­nın ana gündem maddesinin enflasyonla mücadele olduğu­nu söyledi. Uygulanan sıkı pa­ra politikası ve mali disiplinin enflasyonun düşüş eğilimine girmesinde etkili olduğunu be­lirten Öztürk, dezenflasyon sü­recinin kalıcı hale gelmesi için temkinli duruşun sürdürülme­si gerektiğini vurguladı.

Türki­ye ekonomisinin 2025 yılında ılımlı ancak istikrarlı bir büyü­me sergilediğini ifade eden Öz­türk, büyümenin özellikle ih­racat, turizm ve yatırımlar kay­naklı gerçekleştiğini kaydetti. İhracat verilerine de değinen Öztürk, Konya’nın 2025 yılı Ocak–Kasım döneminde yak­laşık 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, kentin Tür­kiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 10 ili arasındaki yerini koru­duğunu belirtti.

Öngörülebilir bir ekonomi tesis edilmeli

2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Selçuk Öztürk, fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi, öngörülebilir bir ekonomik ortamın tesis edilmesi, üretim ve ihracatın desteklenmesi ile finansmana erişimin kolaylaştırılmasının iş dünyası açısından kritik önemde olduğunu söyledi. Para ve maliye politikalarının uyumlu şekilde sürdürülmesinin büyüme ve istihdam açısından belirleyici olacağını kaydetti.

Konuşmasında KTO’nun faaliyetlerine de değinen Öztürk, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesinde faaliyet gösteren Model Fabrika, Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), Dijital Dönüşüm Merkezi, Enerji Verimliliği Merkezi ve Siber Güvenlik Merkezi gibi yapıların Konya sanayisinin dönüşümüne önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Öztürk, bu merkezler aracılığıyla firmaların verimlilik, teknoloji ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, Dış Ticaret Merkezi ve KOSAM gibi yapılarla Konya’nın beşeri sermayesine ve stratejik kapasitesine yatırım yapıldığını vurguladı.