“Finansmana erişim iş dünyası için temel öncelik”
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2026 yılında finansmana erişimin kademeli olarak kolaylaşmasını beklediklerini belirtti. Öztürk, fiyat istikrarı, öngörülebilir ekonomi ve ihracat desteklerinin temel öncelikler olduğunu söyledi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya basınıyla bir araya gelerek “Ekonomide 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Beklentileri”, “Konya Ekonomisi” ile “Konya Ticaret Odası İştirakleri ve Projeleri” başlıklarında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, Konya’nın 2025 yılında üretim, istihdam ve ihracat başta olmak üzere birçok göstergede Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini vurguladı.
2026 yılında finansmana erişimin bir miktar daha kolaylaşacağını öngördüklerini belirten Öztürk, fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi, öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanması, üretim ve ihracatın desteklenmesi ile finansmana erişimin kolaylaştırılmasının iş dünyası açısından temel öncelikler olduğunu ifade etti. İhracatta kurdan kaynaklanan rekabet sorununa dikkat çeken Öztürk, “İhracata yönelik kur desteğinin artmasını bekliyoruz. 2026 yılının ikinci yarısında finansal piyasalarda ciddi bir rahatlama öngörüyoruz” dedi.
2025 yılının küresel ekonomi açısından zorlu geçtiğini kaydeden Öztürk, jeopolitik riskler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonla mücadelenin dünya ekonomisinde belirsizlikleri artırdığını söyledi. Buna rağmen Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdam odaklı duruşunu sürdürmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, Konya’nın 2025 yılında ülke ekonomisine pozitif katkı sağladığını dile getirdi.
Küresel ekonomide büyümenin yavaşlama eğilimine girdiğine işaret eden Öztürk, 2026 yılına girerken büyümenin daha kırılgan bir yapıda olmasının beklendiğini belirtti. Ticaret politikalarındaki belirsizlikler ile jeopolitik gelişmelerin dünya ticareti üzerinde etkisini sürdüreceğini kaydeden Öztürk, bu süreçte siyasal ve ekonomik anlamda temkinli olunması gerektiğini ifade etti.
Enflasyonla mücadele ana gündem
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk Öztürk, 2025 yılının ana gündem maddesinin enflasyonla mücadele olduğunu söyledi. Uygulanan sıkı para politikası ve mali disiplinin enflasyonun düşüş eğilimine girmesinde etkili olduğunu belirten Öztürk, dezenflasyon sürecinin kalıcı hale gelmesi için temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye ekonomisinin 2025 yılında ılımlı ancak istikrarlı bir büyüme sergilediğini ifade eden Öztürk, büyümenin özellikle ihracat, turizm ve yatırımlar kaynaklı gerçekleştiğini kaydetti. İhracat verilerine de değinen Öztürk, Konya’nın 2025 yılı Ocak–Kasım döneminde yaklaşık 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, kentin Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 10 ili arasındaki yerini koruduğunu belirtti.
Öngörülebilir bir ekonomi tesis edilmeli
2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Selçuk Öztürk, fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi, öngörülebilir bir ekonomik ortamın tesis edilmesi, üretim ve ihracatın desteklenmesi ile finansmana erişimin kolaylaştırılmasının iş dünyası açısından kritik önemde olduğunu söyledi. Para ve maliye politikalarının uyumlu şekilde sürdürülmesinin büyüme ve istihdam açısından belirleyici olacağını kaydetti.
Konuşmasında KTO’nun faaliyetlerine de değinen Öztürk, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesinde faaliyet gösteren Model Fabrika, Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), Dijital Dönüşüm Merkezi, Enerji Verimliliği Merkezi ve Siber Güvenlik Merkezi gibi yapıların Konya sanayisinin dönüşümüne önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Öztürk, bu merkezler aracılığıyla firmaların verimlilik, teknoloji ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, Dış Ticaret Merkezi ve KOSAM gibi yapılarla Konya’nın beşeri sermayesine ve stratejik kapasitesine yatırım yapıldığını vurguladı.