Fitch, SASA'nın kredi notunu düşürdü!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin (SASA) kredi notunu düşürdü.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, SASA'nın Uzun Vadeli Tahvil Temerrüt Notu (IDR) "B"den "B-"ye çekildi.

Kredi notunun görünümü "durağan"

Fitch, kredi notundaki düşüşlei ilgili bir açıklama yaptı. Fitch, bu düşüşün zayıf piyasa koşullarının olduğu bir dönemde devam eden sermaye yatırımı nedeniyle sınırlı finansal esnekliği ve devam eden yüksek oranda kısa vadeli borcu yansıttığını bildirdi.

Açıklamada, "Ayrıca, uzun bir süre için önceki 5x'lik negatif duyarlılığımızın üzerinde yüksek kaldıraç oranını da yansıtmaktadır." denildi.

Kredi notunun görünümü ise "durağan" olarak belirlendi.