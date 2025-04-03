Forbes, Afrika'nın zirvesindeki en zengin ismi açıkladı

Forbes dergisinin yayımladığı '2025 Afrika'nın en zenginleri' listesinde Nijeryalı Aliko Dangote, 23,9 milyar dolarlık net servetiyle ilk sırada yer aldı.

Zirvede 14. yıl

2024'te 13,9 milyar dolar olan servetini 23,9 milyar dolara çıkaran Dangote, 14. yılda da listenin zirvesindeki yerini korudu.

Listenin ikinci sırasında Güney Afrikalı Johann Rupert, üçüncü sırasında ise aynı ülkeden Nicky Oppenheimer yer aldı. Afrikalı 22 milyarderin yer aldığı listede, Mısır'dan Nassef Sawiris, Mohamed Mansour, Naguib Sawiris ve Koss Bekker olmak üzere 4 kişi bulunuyor.