Forbes Türkiye, Türkiye'nin en başarılı girişimlerini açıkladı

Forbes Türkiye, Türkiye’nin başarılı girişimlerini listelediği Girişim 50 araştırmasını açıkladı.

Listenin zirvesinde 2012 yılında kurulan ve dijital banka lisansı da alan Colendi yer aldı. Onu, yenilikçi finansal teknolojiler alanında hizmet veren DgPays ve bireysel yatırımcılara hizmet veren Midas takip etti.

Forbes Girişim 50 Listesi’nin dördüncü sırasında Sipay, beşinci sırasında Param, altıncı sırasında Arf, yedinci sırasında Picus Security, dokuzuncu sırasında EasyCep, Züber ve 10'uncu sırasında Grand Games yer aldı.

Araştırmaya 200'e yakın şirket dahil oldu

İlki 2019 yılında açıklanan Girişim 50 araştırmasında, girişimler finansal performansları, büyüme oranları ve aldıkları toplam yatırım gibi kriterlere göre bir endeks oluşturularak belirleniyor. Araştırma için Türkiye’de ofisi bulunan, kurulmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş ve yatırım almış girişimler değerlendiriliyor. Söz konusu araştırmaya, 200'e yakın şirket dahil oldu.

Listede yer alan şirketlerin toplam değerlemesinin 4 milyar Dolar, toplam yatırımın ise 788 milyon Dolar olduğu açıklandı. Söz konusu 50 şirketin toplam 7 bin 362 kişiyi istihdam ettiği de kaydedildi.

2024 yılında toparlanma başladı

Forbes Girişim 50’nin zirvesi, yakın bir zamanda Türkiye’den çıkacak yeni yatırımların ağırlıklı olarak fintek sektöründen olacağına işaret ediyor.

Deprem ve seçimlerin gölgesinde geçen zorlu 2023 sonrası Türk girişimcilik ekosistemi 2024 yılında fintech ve mobil oyun sektörlerinin öncülüğünde toparlanma yaşadı. Startup Watch verilerine göre 2023 yılında, pandemi öncesine kıyasla 12 kat büyüme kaydedilirken, toplamda 1,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Yine aynı sene, 2023 oyun sektörü 22 büyük yatırıma imza attı.

2024'te dikkat çeken işlemler

2024'te dikkat çeken büyük işlemler arasında, Kazak fintek devi Kaspi.kz’in Hepsiburada’nın yüzde 65,4'lük hissesini 1,1 milyar dolara satın alması en çok konuşulan işlemlerden biri oldu.

2012 yılında kurulan yerli girişim Obilet’in çoğunluk hisseleri Fransız BlaBlaCar’a devredildi ve Paynet, Iyzico tarafından 87 milyon dolara satın alındı. Forbes Türkiye’nin Aralık ayı kapak haberinde yer verdiği Insider, 500 milyon dolarlık bir yatırım aldı.

2024'te işlem sayısı yüzde 31 artarak 469’a ulaşırken; halka arzlar, satın almalar ve çıkışlar açısından önemli bir yıl oldu.