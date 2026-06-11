Ford 548 bin aracını güvenlik nedeniyle geri çağırıyor

ABD merkezli otomotiv devi Ford, ülkedeki yaklaşık 548 bin 463 aracı içeren kapsamlı bir geri çağırma operasyonuna başlıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, şirket bünyesindeki bir model grubunun orta konsol bölümünde ciddi bir tasarım hatası tespit edildiği vurgulandı. Sürücü ve yolcuların güvenliğini doğrudan etkileyen bu kusur, araç içindeki donanımın üretim standartlarının dışına çıktığını ortaya koydu.

Söz konusu sorun, orta konsol üzerindeki krom kaplamanın zamanla kabarması ve soyulması şeklinde kendisini gösteriyor. Bu deformasyon, kaplamanın keskin kenarlar oluşturmasına yol açarak araç içindeki yolcuların yaralanma riskini belirgin şekilde artırıyor. Ford mühendisleri ve denetleyici kurumlar, bu durumun günlük kullanımda ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğu konusunda hemfikir görünüyor.

Kusurlu üretim süreci güvenliği tehlikeye attı

Araştırmalar, bu problemin 2018 ve 2024 yılları arasında üretilen belirli Ford Expedition modellerini etkilediğini gösteriyor. Ford, bu parçaların üretimini yapan bir tedarikçinin şirket tarafından belirlenen spesifikasyonlara uygun hareket etmediğini rapor etti. Belirlenen üretim parametrelerinin dışına çıkılması, krom kaplamanın zamanla bozulmasına ve mevcut güvenlik riskiyle sonuçlanan fiziksel yapı değişikliğine sebep oldu.

Şirket yetkilileri, araç sahiplerinin güvenliğini sağlamak adına geniş çaplı bir servis programı başlattı. Ford bayileri, etkilenen tüm araçları ücretsiz olarak inceleyecek ve ihtiyaç duyulması halinde orta konsolları tamamen değiştirecek. Otomotiv analistleri, markanın bu hızlı müdahalesinin, kullanıcı güvenini tazelemek ve olası yasal yükümlülüklerden kaçınmak için kritik bir adım olduğunu belirtiyor.