Ford’da yangın riski 565 bin aracı servise çağırdı

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Ford, kablo tesisatının zarar görerek kısa devre oluşturabilmesi nedeniyle ABD’de 565 bin 691 aracı geri çağırıyor. Ücretsiz onarım, 2021-2026 model Bronco ve Bronco Raptor araçlarda kabloların koruyucu kılıfla kaplanmasını içeriyor.

Ford Motor, motor bölümündeki elektrik tesisatında belirlenen yangın riski nedeniyle ABD’de 565 bin 691 araç için geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından 24 Temmuz 2026’da duyurulan karar, belirli 2021-2026 model Ford Bronco ve Bronco Raptor araçları kapsıyor.

Yangın riski kablodan kaynaklanıyor

Geri çağırmanın merkezinde motor bölümünde bulunan kablo tesisatı yer alıyor. Tesisatın zarar görmesi halinde elektrik hattında kısa devre meydana gelebileceği belirtildi.

Kısa devrenin motor bölümünde ısı veya kıvılcım oluşturması, araçta yangın çıkma ihtimalini artırıyor. Açıklamada kablo tesisatının hangi koşullarda zarar görebileceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

2021-2026 modeller listede

Geri çağırma, 2021 ile 2026 yılları arasında üretilen belirli Bronco ve Bronco Raptor araçlarını kapsıyor. Karar, söz konusu dönem içindeki bütün araçların otomatik olarak geri çağrıldığı anlamına gelmiyor.

Kapsama giren araçlar üretim bilgileri ve araç kimlik numarası üzerinden kesinleşecek. Açıklamada Bronco Sport yerine Bronco ve yüksek performanslı Bronco Raptor modellerinin adı yer aldı.

Geri çağırmanın yalnızca ABD’deki 565 bin 691 araç için ilan edildiği bildirildi. Diğer ülkelerdeki araçlara ilişkin ayrı bir kapsam açıklanmadı.

Kablolara koruyucu kılıf takılacak

Ford bayileri, geri çağırma kapsamındaki araçların motor bölümündeki ilgili kablolarına koruyucu kılıf takacak. İşlem araç sahiplerinden ücret alınmadan gerçekleştirilecek.

Koruyucu uygulamayla kablo tesisatının çevresindeki parçalarla temas ederek zarar görmesinin ve kısa devre oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Araç sahipleri, Ford ve ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin geri çağırma sayfaları üzerinden araç kimlik numarasıyla sorgulama yapabilecek. Servis randevuları, araçların geri çağırma kapsamına girdiğinin doğrulanmasının ardından oluşturulacak.

Gözler onarım takviminde

Ford’un geri çağırma nedeniyle karşılaşacağı toplam onarım giderine ilişkin bir rakam açıklanmadı. 565 bin 691 araçlık kapsam, yetkili servislerde geniş bir kontrol ve müdahale takvimi oluşturacak.

Yatırımcılar açısından geri çağırmanın maliyeti, onarımların tamamlanma süresi ve şirketin konuya ilişkin ek açıklamaları izlenecek. Araç sahipleri tarafında ise araç kimlik numarası sorgulamaları ve servis bildirimleri belirleyici olacak.