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Fortune 500 ödülleri sahiplerini buldu

Fortune 500 Türkiye listesine giren şirketlere ödülleri törenle takdim edildi.

Fortune 500 ödülleri sahiplerini buldu
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'Fortune 500 Türkiye 10. Yıl Ödülleri' Conrad Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Geçen yıl net satışı en yüksek şirket Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) olurken, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ikinci, OMV Petrol Ofisi de üçüncü sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları 2016'da Fortune 500 ihracat şampiyonluğunu devam ettirirken, ihracatını en fazla artıran şirket BİLKOM oldu.

Fortune Türkiye 10. Yıl Özel Ödülü TÜPRAŞ'a, Türk Telekom Özel Ödülü Kale Grubu'na, Schneider Electric Pozitif Enerji Özel Ödülü OPET'e verildi.

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Kaynak: AA

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