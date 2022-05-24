Forum İstanbul, '2023’e Doğru, 2050 Ufku' için buluşuyor

İklim krizi ile karşı karşıya kalan dünyanın 2050 Karbon Nötr hedefini de işaret eden “2023’e Doğru, 2050 Ufku” ana temasıyla 01-03 Haziran tarihlerinde çevrimiçi olarak dinleyicileriyle buluşacak olan zirvede, sektörünün lider kurumlarının üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak. Bu yıl Türk kahvesi eşliğinde, ilk defa düzenlenecek “Türk Kahvesi Sohbetleri”nde, yine, sektörün öncü firmalarının ve kurumlarının yöneticileri, Türkiye’nin gelişim ve dünyanın kriz alanları hakkında yol gösterici perspektifler sunacak.

Dünya Gazetesi Canlı Yayın Sponsorluğu ile web sitesi, Twitter, Youtube, Facebook ve LinkedIn adreslerinden eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak olan “2023’e Doğru, 2050 Ufku” başlıklı Forum İstanbul’un stratejik partnerliğini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üstleniyor. Türk Telekom ise Oturum Sponsoru olarak Türkiye’nin vizyon zirvesi Forum İstanbul’a destek veriyor. Ana Sponsorlar kategorisinde ise APS Tekstil, Denizbank, Green For Growth Fund, Gülsan Holding, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB, Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bu yıl Forum İstanbul’a katkılarını sunuyor.

Cinsiyet Eşitliğine sahip çıkıyor

Ödül töreni ve Forum İstanbul’un bu yılki programının detaylarının paylaşılmasından önce söz alan Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı (YKB) Aclan Acar açılış konuşmasını yaptı.

Sözlerine pandemi nedeniyle son iki yıldır zamansız ve mekânsız hayata uydurduklarını, iki yıl çevrimiçi düzenledikleri Forum İstanbul’un bu yıl da çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini belirterek başlayan Acar, “Forum İstanbul Enstitüsü olarak; bireysel ve kurumsal girişimlerin küresel düzeyde rekabet edebildiği ve sürdürülebilir bir başarıyı sağladığı, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmiş güçlü bir Türkiye için bir yol haritası oluşturmak amacıyla bu yıl ‘Ufukta neler var?’ sorusundan hareket ettik. Bu yıl 01-03 Haziran tarihlerinde yine çevrimiçi olacak ‘2023’e Doğru, 2050 Ufku’ başlıklı zirvemizde sıfır karbon dünya hedefiyle, iklim, temiz enerji, yeşil üretim, tarım 5.0: tarım ve gıda teknolojilerinin geleceği gibi konuları masaya yatırarak tohumlar ekmenin yanı sıra Türkiye’nin dijital devrimini, ekonomide banka ve fintech’lerin yeni stratejileri üzerine yapılacak konuşmaların çıktıları ile yeni vizyonlar oluşturulması bekleniyor.” dedi.

Cinsiyet eşitliğine oldukça önem vererek Yönetim Kurulu’nun yüzde 50’si kadın olan üyelerden oluştuğuna da değinen Acar, Forum’un geçmişine yakışan ve Forum’u geleceğe taşıyacak zirveleri Türkiye’nin geleceği için düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından, Türkiye’nin toplumsal gelişimine ve uluslararası itibarına katkı sunan, Türkiye’nin gelişimi için çok önemli adımlar atan ve katkılar sunan vatandaş, bilim insanı ve düşünürler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Forum İstanbul tarafından onurlandırıldı.

2022 ödülleri sahiplerini buldu

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türk Mimar ve Akademisyen Doğan Kuban ile Prof. Dr. Nermin Abadan Unat bu yıl için ‘Cumhuriyetin Çınarları’ Ödülleri ile onurlandırıldı. Merhum Kuban anısına ödülü İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Programını temsilen Dr. Yıldız Salman Forum İstanbul YK Başkan Yardımcısı ve Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası’nın elinden alırken, 101 yaşındaki Unat’a ödülünü Forum İstanbul Enstitüsü Onursal Başkanı Yavuz Canevi takdim etti.

Ödülün ardından konuşan Unat, “Gerçekten çok güçlü bir duyguyla kabul ediyorum bu ödülü iş dünyasından gelmesi nedeniyle. Şimdiye kadar akademiden pek çok ödül aldım. Ancak iş dünyasından duyarlı ve Türkiye’yi sevenlerin, Türkiye’den ayrılmak istemeyenlerin bireylerin olduğu bir akşamda bulunmaktan oldukça memnunum.” dedi.

Gecenin bir diğer ödülü olan ‘Forum İstanbul’ Özel Ödülü’nün bu yılki sahibi ise Silikon Vadisi’nde 7 milyar dolar değere ulaşan Scale AI isimli şirketin Genel Müdürü Melisa Tokmak oldu. Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Özlem Cinemre’nin takdim ettiği ödülün ardından Tokmak, çevrimiçi olarak katıldığı törende, “Forum İstanbul gibi bir iş organizasyonun sizler gibi iş alanında başarılı olan isimlerin yanı sıra benim gibi gençleri de iş dünyasına katması ilham verici. Umarım Türkiye de gençleri ile önemli bir yol kat edecek. Umarım gençlerin kurduğu şirketleri Türkiye’de daha çok göreceğiz.” dedi.

COVID-19 sırasında Türkiye'de görülen ilk vakalara bakan, bu muayeneler sırasında kaptığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ise ‘Yaşam Boyu Başarı’ Ödülü aldı. Ödülü merhum Taşçıoğlu’nun eşi Dr. Didem Taşçıoğlu ile İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Genel Dahiliye bölümünde görevli Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Altınkaynak’a takdim edildi.

Ödülün ardından söz alan Taşçıoğlu, “İçim yanarken burada bir şeyler söylemek çok zor. Çok özel bir insandan bahsediyoruz. Mesleğinde, insani yanıyla, hiçbir şekilde kendini ön planda tutmayan, hastalarına öncelik veren bir insandan, hocadan bahsediyoruz. Bende onun öğrencisiyim. Çok özel bir insandır. Bilinmeyene ulaşabilme yeteneği olan tüm bunları sevgiyle yapan birinden bahsediyoruz. Bize bilgi ve hekimliği dair pek çok şeyi, en önemlisi sevgiyle öğretti.” dedi.

2004 yılından beri verilen ‘Eğitime Hayatını Adayanlar’ Ödülleri Muş’un Varto ilçesinde öğretmen olarak görev alan Hazal Ateş Özden ve Koruncuk Vakfı’na layık görüldü.

Hazal Ateş Özden’e ödülü Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, Koruncuk Vakfı adına vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Figen Samuray’a ödülü ise Forum İstanbul YK Başkan Yardımcısı ve Özgencil Grup Genel Müdürü Özlem Özgencil takdim etti. Ödülün takdiminin ardından söz alan Samuray, “Ödül verilen isimlerin arasında Vakfımızın da yer alması bana çok gurur verdi. Ödüllerin ne kadar özenle seçildiğini görebiliyoruz. Ödül çok anlamlı bir zamanda geldi. Çünkü bu çarşamba günü yeni 100 çocuğun her türlü ihtiyacı için tasarlanmış yurdumuzu açıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören herkese tekrardan Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri adına teşekkürlerime sunuyorum.” dedi.

Bulunduğu köyde 3 senedir çalışan, hizmet verdiği köyde kadınlara da okuma ve yazma öğreten Hazal Ateş Özden, çevrimiçi olarak katıldığı ödül töreninde, “Fiziken yanınızda olamasam da heyecanınızı paylaşmak çok kıymetli. Beni bu ödülü layık gören Forum İstanbul’a teşekkür ediyorum. Sizleri 1300 km uzaktan selamlıyorum, sevgilerimi gönderiyorum.” dedi.

‘Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı Gösterenler’ ödülüne 2022 senesinde NASA’nın erken yaşamı anlamak için oluşturduğu uluslararası araştırmacılar network biriminin başına getirilen Doç. Dr. Betül Kaçar layık görüldü.

Programın ilk gün detayları

Bu yıl hibrit yaklaşımlarla gerçekleştirilecek 21. Forum İstanbul Zirvesi’nde 1 Haziran Çarşamba günü saat 10:00-10:30 aralığında açılış konuşmalarını sırası ile Forum İstanbul YKB Aclan Acar, TİM Başkanı İsmail Gülle ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dr. Nureddin Nebati gerçekleştirecek.

Bu yıl zirvenin yeni konsepti olan Türk Kahvesi Sohbetleri’nin ilki ise, açılış konuşmalarının ardından dinleyicilerle buluşacak. TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç’ın sunumunda UNSDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay “İklim: Uygarlığını Büyük Sınavı” başlığında, sonuçlarının artık neredeyse her gün hissettiğimiz iklim değişikliğini konuşacaklar.

“Global Bakış: Dünya ve Türkiye” başlıklı, 10:45-12:00 saatleri arasındaki günün ilk oturumunda öncelikle konuk konuşmacı olarak Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı (IIF) olarak Timothy Adams ilk olarak söz alacak.

Adams’ın ardından Forum İstanbul Enstitüsü Onursal Başkanı Yavuz Canevi’nin yönetiminde düzenlenecek oturumda TÜSİAD YK Üyesi Perihan İnci, Bosphorus Enstitüsü̈ Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası, Dünya Bankası Baş Ekonomist ve Beklentiler Grubu Direktörü M. Ayhan Köse, Uluslararası Siyasi Bilimler Derneği eski Başkanı ve Forum İstanbul Onursal Başkan Yardımcısı Emeritus Prof. Dr. İlter Turan, “Global Bakış: Dünya ve Türkiye” başlığı çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt arayacaklar:

Değişen yeni dengeler ile küreselleşme eğilimi nasıl bir yol izleyecek?

Küresel finans sektörü enflasyon, faiz oranları, likidite ve riskler açısından nereye gidiyor? Ukrayna-Rusya savaşı bu gelişmelerin gidişatını ciddi şekilde değiştirdi mi?

"IMF ve Dünya Bankası gibi Bretton Woods kurumlarının yeniden yapılandırılmasına" ihtiyaç var mı?

AB-Türkiye ilişkilerinde neredeyiz? Ukrayna-Rusya savaşı bu ilişkilerde "yeni bir dönemin başlangıcı" olabilir mi?

Savunma, enerji, üretim zinciri ve yeşil ekonomi alanları ön plana çıkar mı?

Türk iş dünyası dünyadaki gelişmelere nasıl bakıyor?

Günü ikinci oturumu öncesinde ise “Önümüzdeki 20 Yılda Enerji, Yatırım ve Jeopolitik Alanda Dünyayı Neler Bekliyor: Türkiye'ye Etkileri Neler Olacak?” sorusunun cevabı, Global Resources Partnership YKB Mehmet Öğütçü tarafından yanıtlanacak.

İkinci Oturum öncesinde günün ikinci Türk Kahvesi Sohbetleri’nde, Dünya Gazetesi Yöneticisi ve gazeteci Hakan Güldağ yönetiminde, “Mobilite Ekosistemi Otomotiv Sektöründe Neleri Değiştirecek?” başlığında Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ı ağırlayacak.

15:30’da başlayacak günün ikinci oturumunda ise “Yeşil Finansman ile Temiz Enerji” başlığı uzmanları tarafından detaylıca konuşulacak.

Konuk konuşmacı Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Başkan Yardımcısı Gauri Singh’in ardından Global Compact YK Üyesi Servet Yıldırım yönetiminde; TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TEB Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır, GarantiBBVA Genel Müdür Yardımcısı (GMY) ve SKD Türkiye YKB Ebru Dildar Edin, TSKB GMY Hasan Hepkaya, EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste T. Kouame aşağıdaki yanıtlarını arayacaklar:

Türkiye’nin, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması ile birlikte, özel bir finansman altyapısı ve kaynak aktarım stratejisi nasıl olmalıdır?

Küresel ısınma ile artan çevre felaketlerini önlemek, karbon salınımını düşürmek için enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara yönelmenin maliyeti nasıl karşılanacak?

Karbondan arındırılmış bir geleceğe hazırlanırken, 2 trilyon dolarlık bir yatırım potansiyeli Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını nasıl hızlandırıyor?

Yıllık 4 milyar dolara yakın vergi yükü getirecek Avrupa Yeşil Mutabakat için yapılacak olan yeşil dönüşüm yatırımlarının teşvik politikaları neler olmalıdır?

İkinci gün detayları

Zirvenin ikinci günü, 2 Haziran’da Forum İstanbul saat 10:00-10:15 arasında gerçekleştirilecek Türk Kahvesi Sohbetleri ile başlayacak.

Forum İstanbul YK Üyesi Selen Okay-Akçalı yönetiminde Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, “Kadının Yarattığı Farklar” başlığı altında, kadınların iş dünyasında sağladığı katma değerler konuşulacak.

Öncesinde konuk konuşmacı olması beklenen T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat Zaman’ın, ardından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası GMY Özlem Cinemre yönetiminde; AKBAR ISDB Grup Bölge Merkezi Türkiye Ülke Operasyonları Müdürü Dr. Mohamed Ishthiaq, Finance in Motion (GGF Danışmanı) Yatırım Uzmanı Dilara Alp, Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Güleşci ve TİM Başkan Vekili Mustafa Gültepe, “Türkiye: Yeşil Üretim Üssü” başlıklı oturumda aşağıdaki soruların yanıtlarını arayacaklar:

Artan enerji fiyatları, tedarik zinciri aksaklıkları, artan navlun fiyatları ve konteyner kıtlığı küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor?

Yeniden şekillenen küresel tedarik zincirinde Türkiye, jeopolitik konumu ve sunduğu maliyet avantajı sayesinde stratejik üs haline nasıl gelebilir?

Türkiye’nin yabancı yatırımcıları sunduğu avantajlar sebebiyle Avrupa ile Asya arasındaki elverişli ve stratejik coğrafi konumu sayesinde üçüncü ülkelere ihracat için bir merkez olma potansiyelini artırarak nasıl sürdürülebilir?

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının enerji yoğun ve kaynak yoğun sektörlere göre etkilerine karşı eylem planı ne olmalıdır? Sektörler üzerinde oluşacak artan maliyetlere ve ekonomik etkilerine yönelik hangi çalışmalar yapılmalıdır?

AB tarafından belirlenecek metodoloji/standartlar çerçevesinde belgelendirme faaliyeti nasıl yürütülmelidir?

Uluslararası ticaretin kurallarının karbon emisyonları üzerinden şekilleneceği önümüzdeki 10 yılda, Türkiye düşük karbonlu bir ekonomik modeli hayata geçirerek, ticari rekabet gücünü nasıl artırabilir ve dönüşümü nasıl bir fırsata çevirebilir?

AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatta rekabet şansının korunması ve güçlendirilmesi için atılacak adımlar sayesinde ülkemizin ‘’küresel değer zincirlerine’’ entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması nasıl sağlanabilinir?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan AB Sürdürülebilirlik Taksonomisi (EU Taxonomy) kurallarına uyum için izlenecek yol haritası nedir?

Günün ikinci oturumu öncesinde Türk Kahvesi Sohbetleri programı kapsamında saat 15:00-15:15 aralığında Dorman Capital Kurucusu ve Başkanı Ebru Dorman’ın yönetiminde Insider Pazarlamadan sorumlu GMY Merve Nazlıoğlu, “Küresel Girişimciliğin Yol Haritası” başlığını girişimcilik ekosistemini küresel bir bakış açısı ile değerlendirecekler.

Saat 15:15-16:30 tarihleri arasında gerçekleştirilecek günün ikinci oturumunda “Tarım 5.0: Tarım ve Gıda Teknolojilerinin Geleceği” başlığında aşağıdaki sorulara yanıt aranacak:

Tarım Teknolojisi ve Gıda Teknolojileri ile nasıl bir değişim sürecinin içindeyiz?

Tarım 5.0 ile maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması nasıl sağlanabilir?

2050 yılında 10 milyara ulaşacak olan dünya nüfusunu beslemek için gereken rekor düzeydeki gıda ihtiyacı hangi yeni teknolojiler ile karşılanacak?

Tarım tedarik zincirinde, büyük veri ve blockchain teknolojileri nasıl bir dönüşüm sağlayacak?

Yeryüzündeki toplam tatlı su kaynaklarının yüzde 70'i tarımda kullanılıyor iken geliştirilmesi gereken akıllı su kullanımı politikaları neler olmalıdır?

Çiftçilerimize teknik altyapı ve eğitimin sağlanması, e-tarım uygulamalarında standart belirleyici mevzuatların belirlenmesi, alt yapı yatırımlarının mobil operatörler ile yaygınlaştırılması, akıllı tarımın devlet politikası olarak uygulama ve sistemlerin yaygınlaştırılması, 5G kullanımına yönelik üretilecek tarımsal alet, ekipman ve yerli yazılımların teşviklerle desteklenmesi için, kamu-özel sektör eşgüdüm ve iş birliği ile nasıl bir yol haritası izlenmelidir?

Alternatif protein kaynakları için geliştirilen teknikler nelerdir?

Konuk konuşmacı Gelecek Tasarımcısı ve Tarım Odaklı Yatırımcı Stuart Oda’nın görüşleri ardından Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yönetiminde, Tabit Kurucu Ortak Tülin Akın, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, WWF Türkiye YKB Nafiz Karadere, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç yukarıdaki sorular ışığında tarım ve gıda teknolojilerinin geleceğini konuşacak.

Üçüncü gün detayları

3 Haziran tarihinde düzenlenecek zirvenin son günü, “Dijitalleşme Hayatımızın Merkezinde” başlıklı Türk Kahvesi Sohbetleri’nde Cisco Türkiye CEO’su Didem Duru, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Aran’ı ağırlayacak.

Ardından saat 10:15-11:45 Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz'un yönetiminde, Yatırımcı ve 2021 Avrupa Binance Influencer Ödül Sahibi Efe Bulduk, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, WTECH Kurucu YKB Zehra Öney, Kiğılı YKB Yardımcısı Hilal Suerdem ve Orderinbox CEO'su Doğu Taşkıran “Yeni Çağın Dinamiği: Dijital Devrim & Metaverse” başlıklı oturumda aşağıdaki sorulara yanıt vermeye çalışacak:

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye’yi uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda üst sıralara taşımayı hedefleyen Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ekosistemde neleri değiştirecek? Önümüzdeki on yılda stratejik öncelikler neler olmalıdır?

Dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılmasının, küresel yatırım rekabetçiliğinde oynadığı tetikleyici rol nedir?

Veriye dayalı yapay zeka, işletmelerin çalışma, dünyayla etkileşim kurma ve değer sunma şeklini nasıl yeniden şekillendirecek?

Altyapı ve kaynakları çok sayıda müşteri arasında paylaştırılan çok kiracılı (multi-tenant) ortamlar olan Bulut Platformları’nın gizlilik ve bilgi güvenliği nasıl sağlanmalıdır? Oluşturulan, görüntülenen ve paylaşılan içerik söz konusu olduğunda çevrimiçi güvenliği artırmak için hangi politikalara, uygulamalara ve ortaklıklara ihtiyaç vardır?

5G, fabrika, endüstriyel tesisler, tarım, sürdürülebilirlik, yapay zeka (AI), sağlık, akıllı şehirler, genişletilmiş gerçeklik (XR)de nasıl bir değişim sağlayacak? Sorun çözmede ve yaşama şeklimizi, çalışma şeklimizi değiştirmede nasıl bir fark yaratacak?

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality), Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality), Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality), Karma Gerçeklik (Mixed Reality) gibi teknolojiler Metaverse evrenini nasıl yaratacak?

Metaverse, mobil interneti nasıl dönüştürecek? Artık internete bakmayıp, onun içinde beden bulup yaşayacak mıyız?

Dünyayı bekleyen değişim ve fırsatlar nelerdir?

Zirvenin günün son oturumu öncesinde ise “Yeni Nesil Yatırım Araçları”, Forum İstanbul YK Üyesi Selçuk Ergin yönetiminde gerçekleştirilecek Türk Kahvesi Sohbetleri’nin sonuncusunda, BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Özgür Güneri tarafından detaylandırılacak.

Ardından, “Reka-Birlik: Banka ve Fintech’lerin Yeni Stratejisi” başlıklı günün son oturumunda, Milliyet gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç yönetiminde, konuşmacılar NeoHub Genel Müdürü Gürhan Çam, İstanbul Blockchain Women Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Çağla Gül-Şenkardeş, Contextual Solutions Kurucu Şebnem Elif Kocaoğlu-Ulbrich ve Mox Bank CEO'su Barbaros Uygun aşağıdaki sorulara yanıt arayacak: