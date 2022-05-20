Fuat Tosyalı, AKİB’in yeni Koordinatör Başkanı

MERSİN (DÜNYA)

Nisan ayında 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu sürecini sonuçlandıran AKİB’e bağlı 8 birliğin yönetim kurulu başkanları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de katılımı ile gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi.

Genel kurullarda güven tazeleyen Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan ile yeni seçilen Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgöl toplantıda bir yıl süreyle görev yapacak AKİB Koordinatör Başkanı ve Koordinatör Başkan yardımcılarını belirledi. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, AKİB Koordinatör Başkanı seçildi. AKİB Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevlerini ise AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer ve ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan üstlendi.

AKİB Koordinatör Başkanı seçilen Fuat Tosyalı’yı tebrik edip başarılar dileyen TİM Başkanı İsmail Gülle, 82 yıllık köklü maziye sahip AKİB’in Türkiye'nin ürün ve hizmetlerinin dünya pazarlarında hak ettiği değeri bulması için çalışan en önemli birliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Gülle, “İnanıyorum ki AKİB, Fuat Tosyalı Başkanımızın liderliğinde çok daha başarılı çalışmalara imza atacak. 2022 yılının ilk 4 ayında Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden Birliğimiz, yeni yönetim kadrolarıyla 20 milyar dolarlık ihracat hedefini de geçecek.” diye konuştu.

“Türkiye’nin önü açık”

AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, bugüne kadar verdikleri hizmetler için önceki dönem başkanlarına teşekkür ederek küresel ticaret ve tedarik zincirinde kırılmalara neden olan pandeminin yıkıcı etkilerinin devam ettiği bir dönemde dahi AKİB’in, Türkiye’nin üretim gücünü uluslararası pazarlarda en iyi şekilde değerlendirdiğini vurguladı.

Dünyada değişen dengelerle birlikte enerji ve emtia fiyatları ile jeopolitik çatışmaların da arttığına dikkat çeken Tosyalı, Türkiye’nin riskleri iyi hesaplayarak fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiğinde önünün açık olduğunu ve ihracatta yeni rekorlar kırmayı sürdüreceğini ifade etti.

“İhracatta rekorlar kırmaya devam edeceğiz”

Geçen yıl yüzde 46 artışla 16,32 milyar dolar ihracat gerçekleştiren AKİB’in 2022 hedefi olan 20 milyar dolarlık ihracat düzeyine erişmek üzere yüksek motivasyonla ilerlediklerini kaydeden Tosyalı, devamında şunları söyledi: “Dünya çok hızlı değişiyor. Küresel tedarik zincirindeki değişimin normalleşme ile tekrar değişmesi riskine karşı kazanımlarımızı korumak için gerekli adımları şimdiden atmalıyız. Bugüne kadar ihracatçılar olarak zorlu koşullara uyum kabiliyetimizle küresel rekabetçiliğimizi koruduk ve sanayilerin durduğu bir dönemde üretime devam ederek hem mevcut pazarlara hem de yeni pazarlara ihracatımızı artırdık. Şimdi sıra bu ihracat artışını sürdürülebilir kılmakta.”

AKİB’in sorumluluk bölgesini oluşturan Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illerinde düzenli olarak toplantılar gerçekleştireceklerini belirten Tosyalı, “Sektörlerimizin temsilcilerini buluşturacağımız bu toplantılarda sorunları ilk ağızdan dinleyip çözüm yollarını değerlendireceğiz. Talep ve beklentileri ilgilileriyle görüşerek ihracatçılarımızın elini güçlendirecek, rekabetçiliğini artıracak hamlelerin yapılmasını sağlayacağız. Ülkemizin güçlü yatırım, üretim ve ihracat odaklı vizyonuyla birlikte, dış ticaret fazlası veren ülke hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.