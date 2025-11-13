Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması: CW Enerji ile imzalar atıldı

Yaptığı transferler ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray Spor Kulübü, yeni sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su (Üst yönetici) Volkan Yılmaz ile davetliler katıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sürdürülebilir başarı için çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün attığımız bu imza sadece bir sponsorluk anlaşması değil, birlikte yürüdüğümüz bir sponsorluğun başlangıcı. CW Enerji'nin yanımızda yer alması bizim için kıymetli" dedi.

"Galatasaray yenilikçi anlaşmaların içinde olacak"

Yeni anlaşmanın sarı-kırmızılı camianın geleceğine de katkı sağlayacağını ifade eden Özbek, "Bu iş birliği için CW Enerji ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen Abdullah Kavukcu'ya da teşekkür ediyorum. Galatasaray yenilikçi, çevreye duyarlı anlaşmaların içinde yer alacak. Anlaşmanın her iki tarafa ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Ülkemizi dünyada temsil ediyoruz"

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ise sponsorluk anlaşmasıyla daha iyi işler yapacaklarına olan inancının arttığını belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle şehitlerimizi anmak istiyorum. Mekanları inşallah cennet olsun. Ailelerimize ve milletimize sabır diliyorum. Çok yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği HIT-30 kapsamında 530 milyon dolarlık yatırıma girdik. Bunun 200 milyon dolarlık kısmını bitirdik. Bu sayede de güneş panelimizi yüzde 90 yerli ve milli yaptık. Ülkemizi dünya pazarında iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu birliktelikle daha iyi işler çıkaracağımızdan eminiz. Başka takımlara da destek olduk. Galatasaray'ın heyecanı çok başka. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreşleri diye de bir ligimiz var. 700 yıllık ata sporumuzu artık hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yaklaşık 24-25 milyon kadar izleyicimiz oluyor. Ata sporunu güzel bir yere taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliğiyle Türkiye'nin enerjisini dünyaya gösteren bir birliktelik çıkacak. Galatasaray'a, Türkiye'de ve dünyada başarılar diliyorum."

İmza töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.