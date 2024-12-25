“Gazi şehrin evlatları tarih yazmaya devam ediyor”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, “103 yıl önce Antep Savunmasıyla tarih yazan şanlı ecdadımızın yolunda yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gazi şehrin evlatları her koşulda tarih yazmaya devam ediyor” diyen Ünverdi, mesajında “Antep’i Gaziantep yapan vatanına olan bağlılığı, cesareti, mücadelesi ve kararlığı olmuştur. Özgürlüğünden asla taviz vermeyen aziz atalarımız Antep Savunmasında gösterdikleri kahramanlıklarıyla dünyaya örnek teşkil etmiştir. 6 bin 317 şehidimiz, binlerce gazimizin armağanı olan İstiklal Madalyamızı onurla taşıyor, emanetlerine sahip çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

“Ülkemizi daha da güçlü hale getirmeliyiz”

Gaziantep’i her koşulda güçlü kılanın, bu ruh ve ülkesine inancı olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Ünverdi, “Gaziantep şehit olur, gazi olur ama asla teslim olmaz. Her zorluğu aşmak ve öncü olmak Gaziantep için tarihi bir misyon haline gelmiştir. Bundandır ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler’ sözleri ile Gazianteplileri onore etmiştir” dedi.

“Gazi şehrimiz bugün de küresel sorunlar, geçen yıl yaşadığımız deprem felaketi ve türlü zorluklara rağmen ülkemizin en fazla ihtiyaç duyduğu ekonomi başta olmak üzere her alanda kalkınmaya en büyük katkıyı veren illerin başında gelmektedir” diyen Ünverdi, GSO olarak kendilerinin de Gaziantep ve dolayısıyla ülkenin daha güzel yarınlara kavuşması için projeleriyle yenilikçi çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Başkan Adnan Ünverdi, “Bu doğrultuda nasıl ki Kurtuluş Savaşında topyekun bir mücadele vermişsek, gençlerimize ve kadınlarımıza daha fazla fırsat vermeli, ekonominin en büyük güç olduğu günümüz dünyasında eğitim, donanım sahibi insanımızla ülkemizi daha da güçlü hale getirmeliyiz. Savaş ve gerilimlerin arttığı bir konjonktürde Mehmetçiğimiz vatanı korumak için nasıl ki canı pahasına mücadele veriyorsa bizler de her alanda daha çok çalışmalı, en iyisini yapmalıyız” dedi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, “Bu duygu ve düşüncelerle, cennet vatanımızı bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, destansı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Antep Savunması kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.