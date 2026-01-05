Gaziantep, 2026'da katma değerle büyüyecek

Güneş DOĞDU SOYLU

2025 yılı boyunca Gazi­antep, toplam 10,1 mil­yar dolar ihracat ger­çekleştirerek bölgenin lide­ri olurken, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 6’ncı şehir olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gazi­antep’ten aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artışla 977 milyon 928 bin dolarlık ihracat yapıl­dı. Kentin 2025 yılı ihracatı yüzde 1,5 artarken, Türkiye ihracatından aldığı pay yak­laşık yüzde 4,3 oldu.

Güneydoğu Anadolu İhra­catçı Birlikleri (GAİB) Koor­dinatör Başkanı Ahmet Fik­ret Kileci, katma değeri yük­sek üretim, markalaşma ve sürdürülebilir ihracat anla­yışının önümüzdeki döne­min temel öncelikleri arasın­da yer alacağını belirtti. Ga­ziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ise savaşlar, krizler ve küresel daralmaya rağmen Gazian­tep’in üretim, ihracat ve is­tihdamını sürdürdüğünü ifade etti. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Meh­met Tuncay Yıldırım da ken­tin kriz dönemlerinde üre­timi durdurmayan güçlü bir sanayi kültürüne sahip oldu­ğunu dile getirdi.

Kileci: Bölgeden 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti

GAİB Koordinatör Başka­nı Ahmet Fikret Kileci, Gü­neydoğu Anadolu Bölgesi’nin 2025 yılında toplam 12 mil­yar dolarlık ihracata imza at­tığını açıkladı. Aralık ayında bölge ihracatının yüzde 4,6 artışla 1,1 milyar dolara ulaş­tığını belirten Kileci, yıl gene­linde ihracatın yüzde 2,7 artış gösterdiğini kaydetti. Küre­sel ekonomide dalgalı bir yıl yaşanmasına rağmen bölge ihracatçısının rekabetçi ya­pısını koruduğunu ifade etti.

Kileci, 2025 yılında maki­ne halıları, pastacılık ürün­leri, plastikler ve mamulle­ri, kumaşlar, iplikler, bitkisel yağlar, değirmencilik ürün­leri, ağaç ve orman ürünleri ile tufte halılar başta olmak üzere birçok üründe ihraca­tın öne çıktığını söyledi. En fazla ihracat yapılan ülkele­rin Irak, ABD, Suriye, İngil­tere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, İran, Libya ve Ci­buti olduğunu aktaran Kileci, yıl boyunca yaklaşık 200 ül­keye ihracat gerçekleştirildi­ğini bildirdi.

Kileci, bölge ihracatçısının mevcut pazarların yanı sıra yeni pazarlara açılma konu­sunda da adımlar attığını be­lirterek, 2026 yılında ürün ve pazar çeşitliliğinin artırıl­ması, dijitalleşme ve yeşil dö­nüşüm süreçlerine uyumun güçlendirilmesinin hedef­lendiğini kaydetti.

Ünverdi: Yapısal reformları önemli buluyoruz

GSO Başkanı Adnan Ün­verdi, 2025 yılında küresel risklerin ve talep daralması­nın ihracat üzerinde etkili ol­duğunu söyledi. İç piyasadaki sıkılaşmanın finansman ma­liyetlerini artırdığını belirten Ünverdi, Merkez Bankası’nın yılın son döneminde aldığı fa­iz indirim kararlarının olum­lu bir gelişme olduğunu ifa­de etti. Ünverdi, 2026 yılında reel sektörün toparlanabil­mesi için faiz indirimlerinin sürmesi, girdi maliyetlerine yönelik tedbirler alınması ve ihracatçının daha fazla des­teklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ünverdi, Gaziantep sana­yisinin teknolojiye dayalı ve katma değerli üretime geçi­şini hızlandırmak amacıyla çeşitli projeler yürüttükleri­ni belirterek, yapay zeka, diji­talleşme ve verimlilik odaklı çalışmaların önümüzdeki dö­nemde de süreceğini söyledi.

Yıldırım: 2025, korumacılığın öne çıktığı bir yıl oldu

GTO Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in 2025 yılında ihracatını yüzde 1,5 artırarak Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6’ncı ili olduğunu hatırlattı. Kentin Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 4,3’ünü gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, Gaziantep’in değişen koşullara hızla uyum sağlayan bir sanayi yapısına sahip olduğunu ifade etti.

Yıldırım, 2025 yılında küresel ticarette talep daralması, jeopolitik riskler ve artan korumacılığın belirleyici olduğunu belirterek, ihracatın giderek daha zor bir ortamda gerçekleştirildiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde daha yüksek katma değerli, markalı ve sürdürülebilir bir ihracat yapısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.