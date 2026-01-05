Gaziantep, 2026'da katma değerle büyüyecek
Gaziantep, 2025’te 10,1 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6’ncı ili oldu. İş dünyası, küresel daralma ve artan maliyetlere rağmen 2026’da katma değerli üretim, markalaşma ve pazar çeşitliliğine odaklanmayı hedefliyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
2025 yılı boyunca Gaziantep, toplam 10,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek bölgenin lideri olurken, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 6’ncı şehir olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gaziantep’ten aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artışla 977 milyon 928 bin dolarlık ihracat yapıldı. Kentin 2025 yılı ihracatı yüzde 1,5 artarken, Türkiye ihracatından aldığı pay yaklaşık yüzde 4,3 oldu.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, katma değeri yüksek üretim, markalaşma ve sürdürülebilir ihracat anlayışının önümüzdeki dönemin temel öncelikleri arasında yer alacağını belirtti. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ise savaşlar, krizler ve küresel daralmaya rağmen Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdamını sürdürdüğünü ifade etti. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da kentin kriz dönemlerinde üretimi durdurmayan güçlü bir sanayi kültürüne sahip olduğunu dile getirdi.
Kileci: Bölgeden 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 2025 yılında toplam 12 milyar dolarlık ihracata imza attığını açıkladı. Aralık ayında bölge ihracatının yüzde 4,6 artışla 1,1 milyar dolara ulaştığını belirten Kileci, yıl genelinde ihracatın yüzde 2,7 artış gösterdiğini kaydetti. Küresel ekonomide dalgalı bir yıl yaşanmasına rağmen bölge ihracatçısının rekabetçi yapısını koruduğunu ifade etti.
Kileci, 2025 yılında makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, bitkisel yağlar, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri ile tufte halılar başta olmak üzere birçok üründe ihracatın öne çıktığını söyledi. En fazla ihracat yapılan ülkelerin Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, İran, Libya ve Cibuti olduğunu aktaran Kileci, yıl boyunca yaklaşık 200 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.
Kileci, bölge ihracatçısının mevcut pazarların yanı sıra yeni pazarlara açılma konusunda da adımlar attığını belirterek, 2026 yılında ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyumun güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Ünverdi: Yapısal reformları önemli buluyoruz
GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 2025 yılında küresel risklerin ve talep daralmasının ihracat üzerinde etkili olduğunu söyledi. İç piyasadaki sıkılaşmanın finansman maliyetlerini artırdığını belirten Ünverdi, Merkez Bankası’nın yılın son döneminde aldığı faiz indirim kararlarının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Ünverdi, 2026 yılında reel sektörün toparlanabilmesi için faiz indirimlerinin sürmesi, girdi maliyetlerine yönelik tedbirler alınması ve ihracatçının daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
Ünverdi, Gaziantep sanayisinin teknolojiye dayalı ve katma değerli üretime geçişini hızlandırmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, yapay zeka, dijitalleşme ve verimlilik odaklı çalışmaların önümüzdeki dönemde de süreceğini söyledi.
Yıldırım: 2025, korumacılığın öne çıktığı bir yıl oldu
GTO Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in 2025 yılında ihracatını yüzde 1,5 artırarak Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6’ncı ili olduğunu hatırlattı. Kentin Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 4,3’ünü gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, Gaziantep’in değişen koşullara hızla uyum sağlayan bir sanayi yapısına sahip olduğunu ifade etti.
Yıldırım, 2025 yılında küresel ticarette talep daralması, jeopolitik riskler ve artan korumacılığın belirleyici olduğunu belirterek, ihracatın giderek daha zor bir ortamda gerçekleştirildiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde daha yüksek katma değerli, markalı ve sürdürülebilir bir ihracat yapısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.