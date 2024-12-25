“Gaziantep savunması, tarihin akışını değiştirdi”
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, “Gaziantep Savunması, tıpkı Çanakkale Zaferi gibi tarihin akışını değiştirmiştir” dedi.
25 Aralık Kurtuluş Günü’nü büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını ifade eden Cengiz Şimşek, Gaziantep Savunmasının tarihteki yerine dikkat çekti.
Şimşek, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Birinci Dünya Savaşı sonrası emperyalist güçler Gaziantep’i ve daha sonra tüm Anadolu’yu işgal ederek bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi elimizden almayı planladılar. Ancak, Antep’e geldiklerinde hiç de beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar.
Atalarımız, şehrimizi işgal etmek isteyen düşman kuvvetlerine karşı her türlü olumsuzluklara rağmen büyük bir kahramanlık sergileyerek işgalci devletlerin planlarını yırtarak tarihin çöplüğüne attı. Bu nedenle Antep Savunması tıpkı Çanakkale Zaferi gibi tarihin akışını değiştiren ve milletimizin birlik ve beraberlik halinde olduğu sürece her türlü zorluğu yeneceğini gösteren kahramanlık destanıdır.”
“Güçlü olmanın yolu ekonomik kalkınma, birlik ve beraberlikten geçiyor”
Cengiz Şimşek, bugün komşu coğrafyalara bakıldığında bu topraklarda güçlü olmak gerektiğinin bir kez daha görüldüğünü vurguladı.
Güçlü olmanın yolunun da ekonomik kalkınmadan, birlik ve beraberlikten geçtiğine dikkat çeken Şimşek, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner’ şeklindeki sözlerinin de kalkınmanın, güçlü ekonominin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.
“Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ekonomiye katkı sunuyoruz”
Sanayicilerin daha güçlü bir Türkiye’nin, daha güçlü ekonomi ile mümkün olduğu bilinciyle sürekli yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sunma gayreti içerisinde olduğunu dile getiren Cengiz Şimşek, bu çaba ve gayretler sonucu 103 yıl önce düşmana değil açlığa yenilen Antep’in, bugün üretim ve ihracat alanında dünyanın önde gelen şehirlerinden biri olmayı başardığını söyledi. Şimşek, “Bu vesile ile Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümünü coşku ve gururla kutluyor ve vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.