“Gaziantep savunması, tarihin akışını değiştirdi”

25 Aralık Kurtuluş Günü’nü büyük bir coşku, gurur ve se­vinçle kutladıklarını ifade eden Cengiz Şimşek, Gaziantep Sa­vunmasının tarihteki yerine dikkat çekti.

Şimşek, mesajında şu ifadele­re yer verdi: “Birinci Dünya Sa­vaşı sonrası emperyalist güçler Gaziantep’i ve daha sonra tüm Anadolu’yu işgal ederek bağım­sızlığımızı ve hürriyetimizi eli­mizden almayı planladılar. An­cak, Antep’e geldiklerinde hiç de beklemedikleri bir direniş­le karşılaştılar.

Atalarımız, şeh­rimizi işgal etmek isteyen düş­man kuvvetlerine karşı her türlü olumsuzluklara rağmen büyük bir kahramanlık sergile­yerek işgalci devletlerin planla­rını yırtarak tarihin çöplüğüne attı. Bu nedenle Antep Savun­ması tıpkı Çanakkale Zaferi gi­bi tarihin akışını değiştiren ve milletimizin birlik ve beraber­lik halinde olduğu sürece her türlü zorluğu yeneceğini göste­ren kahramanlık destanıdır.”

“Güçlü olmanın yolu ekonomik kalkınma, birlik ve beraberlikten geçiyor”

Cengiz Şimşek, bugün kom­şu coğrafyalara bakıldığında bu topraklarda güçlü olmak gerek­tiğinin bir kez daha görüldüğü­nü vurguladı.

Güçlü olmanın yolunun da ekonomik kalkınmadan, birlik ve beraberlikten geçtiğine dik­kat çeken Şimşek, Cumhuriye­tin kurucusu Gazi Mustafa Ke­mal Atatürk’ün, ‘Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlar­sa olsunlar, ekonomik zaferler­le taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner’ şeklindeki sözlerinin de kalkınmanın, güç­lü ekonominin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

“Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ekonomiye katkı sunuyoruz”

Sanayicilerin daha güçlü bir Türkiye’nin, daha güçlü eko­nomi ile mümkün olduğu bilin­ciyle sürekli yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ülke eko­nomisine katkı sunma gayre­ti içerisinde olduğunu dile ge­tiren Cengiz Şimşek, bu çaba ve gayretler sonucu 103 yıl ön­ce düşmana değil açlığa yenilen Antep’in, bugün üretim ve ih­racat alanında dünyanın önde gelen şehirlerinden biri olma­yı başardığını söyledi. Şimşek, “Bu vesile ile Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtulu­şunun 103’üncü yıldönümünü coşku ve gururla kutluyor ve vatan için canını veren tüm şe­hitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.