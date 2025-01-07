Gaziantep'te ihracatçılar destek talep ediyor
Bölge lideri ve Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 6. şehir unvanını kazanan Gaziantep’te ihracattaki düşüş Aralık’ta da devam etti. Gaziantepli iş dünyası temsilcileri, zorlu geçen 2024 sonrası 2025 yılında üretici ve ihracatçıların ivedilikle desteklenmesinin altını çizdi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Gaziantep ihracatındaki düşüş aralık ayında da devam ederek 914 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 1,3 düşen aralık ayı ihracatıyla Gaziantep, Ocak-Aralık döneminde 9 milyar 990 milyon 853 bin dolarlık ihracatla yılı kapattı.
2024 yılı boyunca Gaziantep, toplamda 9 milyar 990 milyon 853 bin dolar ihracat gerçekleştirerek bölgenin lideri oldu ve Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 6. şehir unvanını elde etti.
Gaziantepli iş dünyası temsilcileri, zorlu geçen 2024 sonrası 2025 yılında üretici ve ihracatçıların ivedilikle desteklenmesi gerektiğini aktardılar.
“2025’te GAİB’in ihracat hedefi 12,5 milyar dolar”
Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın son verileriyle ilgili değerlendirmesinde “2024 yılı genelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, toplam 11,7 milyar dolarlık ihracata imza attı.
Bölge ihracatçıları makina halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamulleri ürünlerinde önemli başarılar elde ederken en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti yer aldı. 2024 yılı boyunca toplamda 205 ülkeye ihracat yapıldı” dedi.
2025 yılına ilişkin hedeflerinden bahseden Kileci, “Bölge ihracatımızı sürdürülebilir bir şekilde artırmayı ve küresel pazarlarda daha rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. 2025 yılı için toplam ihracat hedefimiz 12,5 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yenilikçi üretim anlayışına daha fazla odaklanacağız. Bununla beraber ekonomi anlamında da iyileşmelerin 2025 yılına ışık tutacağına inanıyoruz. Enflasyon ve faiz dengesindeki iyileşmeler ihracatçılarımızın azim ve kararlılığı ile birleştiğinde hedefe ulaşacağımıza canı gönülden inanıyoruz’’ diye konuştu.
"Düşük maliyetle kredi sağlanmalı"
Uluslararası pazarda yaşanan sıkıntılar ve ülke ekonomisindeki daralmaya işaret eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, 2024 yılının tüm zorluklarına rağmen Gaziantepli ihracatçıların böylesi bir ortamda üretim, ihracat ve istihdamıyla üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirtti.
Üretimin canlanması ve ihracatta rekabet gücünün artması için Merkez Bankası’nın (MB) politika faizinde aralık ayı itibarı ile indirime gitmesinin ardından sıranın bankacılık sektöründe olduğunun altını çizen Ünverdi, bankacılık sektörünün de ticari krediler başta olmak üzere üreten kesimin düşük maliyette kredi kullanmasına ivedilikle imkan sağlaması gerektiğini söyledi. Ünverdi, girdi maliyetlerindeki artışlara dikkati çekerek, kur politikasının yeniden gözden geçirilmesi ve daha rekabetçi hale gelmesinin ihracatın geleceğinde öncelikli konulardan birisi olduğunu söyledi.
“2025 yılının da zorlu olacağı aşikâr”
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 914 milyon 810 bin dolarlık ihracatla 2024 yılında 9 milyar 990 milyon 853 bin dolara ulaştık. Maalesef 10 milyar doların altında kaldık... Bir önceki yıla göre ihracatımız her ne kadar yüzde 0,8 düşse de bilinmelidir ki başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatçı üyelerimiz iyi bir performans göstermiştir” dedi.
Yaptığı açıklamada iş dünyası adına 2025 yılının da zorlu geçeceğini, dünya ekonomisinde toparlanmanın da yavaş olacağını vurgulayan Başkan Yıldırım, şöyle devam etti: “2025 yılının da zorlu olacağı aşikâr… Dünya ekonomisinde toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağı öngörülüyor. Türkiye ise ekonomik dengelenme sürecinde zorlu bir yolda ilerleyecek. Bu süreçte, ekonomik politikalarda öngörülebilirliğin artırılması ve yapısal reformların devreye alınması kritik...
Enflasyonla mücadele elbette öncelik olacak fakat reel sektörün talepleri de göz ardı edilemez. Üyelerimiz enerji, hammadde, lojistik ve akla gelen her kalemde artan maliyetlerle uğraşırken finansmana erişimde de sorun yaşıyor… Faizlerde her ne kadar düşüş yaşanmış olsa da krediler, yüksek maliyete rağmen ulaşılabilir değil. Umut ediyorum ki 2025 yılında Merkez Bankasının attığı adımı bankalarımız da atar."