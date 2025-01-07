  1. Dünya Gazetesi
  2. İş Dünyası
  3. Gaziantep'te ihracatçılar destek talep ediyor
Takip Et

Gaziantep'te ihracatçılar destek talep ediyor

Bölge lideri ve Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 6. şehir unvanını kazanan Gaziantep’te ihracattaki düşüş Aralık’ta da devam etti. Gaziantepli iş dünyası temsilcileri, zorlu geçen 2024 sonrası 2025 yılında üretici ve ihracatçıların ivedilikle desteklenmesinin altını çizdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep ihracatında­ki düşüş aralık ayında da devam ederek 914 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 1,3 dü­şen aralık ayı ihracatıyla Gazi­antep, Ocak-Aralık döneminde 9 milyar 990 milyon 853 bin dolar­lık ihracatla yılı kapattı.

2024 yılı boyunca Gaziantep, toplamda 9 milyar 990 milyon 853 bin dolar ihracat gerçekleşti­rerek bölgenin lideri oldu ve Tür­kiye genelinde en fazla ihracat ya­pan 6. şehir unvanını elde etti.

Gaziantepli iş dünyası temsil­cileri, zorlu geçen 2024 sonrası 2025 yılında üretici ve ihracatçı­ların ivedilikle desteklenmesi ge­rektiğini aktardılar.

“2025’te GAİB’in ihracat hedefi 12,5 milyar dolar”

Güneydoğu Anadolu İhracat­çılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın son verileriyle ilgili değerlendir­mesinde “2024 yılı genelinde Gü­neydoğu Anadolu Bölgesi, toplam 11,7 milyar dolarlık ihracata im­za attı.

Bölge ihracatçıları makina halıları, pastacılık ürünleri, plas­tikler ve mamulleri, kumaşlar, ip­likler, değirmencilik ürünleri, bit­kisel yağlar, diğer gıda müstah­zarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamulleri ürünlerin­de önemli başarılar elde ederken en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, İngil­tere, Almanya, İtalya, Suudi Ara­bistan, Libya, İran ve Cibuti yer aldı. 2024 yılı boyunca toplamda 205 ülkeye ihracat yapıldı” dedi.

2025 yılına ilişkin hedeflerin­den bahseden Kileci, “Bölge ih­racatımızı sürdürülebilir bir şe­kilde artırmayı ve küresel pazar­larda daha rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. 2025 yı­lı için toplam ihracat hedefimiz 12,5 milyar dolar. Bu hedefe ulaş­mak için dijitalleşme, sürdürüle­bilirlik ve yenilikçi üretim anla­yışına daha fazla odaklanacağız. Bununla beraber ekonomi anla­mında da iyileşmelerin 2025 yı­lına ışık tutacağına inanıyoruz. Enflasyon ve faiz dengesinde­ki iyileşmeler ihracatçılarımızın azim ve kararlılığı ile birleştiğin­de hedefe ulaşacağımıza canı gö­nülden inanıyoruz’’ diye konuştu.

"Düşük maliyetle kredi sağlanmalı"

Uluslararası pazarda yaşanan sıkıntılar ve ülke ekonomisinde­ki daralmaya işaret eden Gazian­tep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, 2024 yılının tüm zorluklarına rağmen Gaziantepli ihracatçıların böylesi bir ortam­da üretim, ihracat ve istihdamıyla üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı­nı belirtti.

Üretimin canlanması ve ihra­catta rekabet gücünün artma­sı için Merkez Bankası’nın (MB) politika faizinde aralık ayı itiba­rı ile indirime gitmesinin ardın­dan sıranın bankacılık sektörün­de olduğunun altını çizen Ün­verdi, bankacılık sektörünün de ticari krediler başta olmak üzere üreten kesimin düşük maliyette kredi kullanmasına ivedilikle im­kan sağlaması gerektiğini söyle­di. Ünverdi, girdi maliyetlerinde­ki artışlara dikkati çekerek, kur politikasının yeniden gözden ge­çirilmesi ve daha rekabetçi hale gelmesinin ihracatın geleceğinde öncelikli konulardan birisi oldu­ğunu söyledi.

“2025 yılının da zorlu olacağı aşikâr”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Aralık ayında gerçek­leştirdiğimiz 914 milyon 810 bin dolarlık ihracatla 2024 yılında 9 milyar 990 milyon 853 bin dola­ra ulaştık. Maalesef 10 milyar do­ların altında kaldık... Bir önceki yıla göre ihracatımız her ne ka­dar yüzde 0,8 düşse de bilinmeli­dir ki başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatçı üye­lerimiz iyi bir performans göster­miştir” dedi.

Yaptığı açıklamada iş dünyası adına 2025 yılının da zorlu geçe­ceğini, dünya ekonomisinde to­parlanmanın da yavaş olacağı­nı vurgulayan Başkan Yıldırım, şöyle devam etti: “2025 yılının da zorlu olacağı aşikâr… Dünya eko­nomisinde toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağı öngörülüyor. Türkiye ise ekonomik dengelen­me sürecinde zorlu bir yolda iler­leyecek. Bu süreçte, ekonomik politikalarda öngörülebilirliğin artırılması ve yapısal reformların devreye alınması kritik...

Enflas­yonla mücadele elbette öncelik olacak fakat reel sektörün talep­leri de göz ardı edilemez. Üyeleri­miz enerji, hammadde, lojistik ve akla gelen her kalemde artan ma­liyetlerle uğraşırken finansmana erişimde de sorun yaşıyor… Faiz­lerde her ne kadar düşüş yaşan­mış olsa da krediler, yüksek ma­liyete rağmen ulaşılabilir değil. Umut ediyorum ki 2025 yılında Merkez Bankasının attığı adımı bankalarımız da atar."