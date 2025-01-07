Gaziantep'te ihracatçılar destek talep ediyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep ihracatında­ki düşüş aralık ayında da devam ederek 914 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 1,3 dü­şen aralık ayı ihracatıyla Gazi­antep, Ocak-Aralık döneminde 9 milyar 990 milyon 853 bin dolar­lık ihracatla yılı kapattı.

2024 yılı boyunca Gaziantep, toplamda 9 milyar 990 milyon 853 bin dolar ihracat gerçekleşti­rerek bölgenin lideri oldu ve Tür­kiye genelinde en fazla ihracat ya­pan 6. şehir unvanını elde etti.

Gaziantepli iş dünyası temsil­cileri, zorlu geçen 2024 sonrası 2025 yılında üretici ve ihracatçı­ların ivedilikle desteklenmesi ge­rektiğini aktardılar.

“2025’te GAİB’in ihracat hedefi 12,5 milyar dolar”

Güneydoğu Anadolu İhracat­çılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın son verileriyle ilgili değerlendir­mesinde “2024 yılı genelinde Gü­neydoğu Anadolu Bölgesi, toplam 11,7 milyar dolarlık ihracata im­za attı.

Bölge ihracatçıları makina halıları, pastacılık ürünleri, plas­tikler ve mamulleri, kumaşlar, ip­likler, değirmencilik ürünleri, bit­kisel yağlar, diğer gıda müstah­zarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamulleri ürünlerin­de önemli başarılar elde ederken en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, İngil­tere, Almanya, İtalya, Suudi Ara­bistan, Libya, İran ve Cibuti yer aldı. 2024 yılı boyunca toplamda 205 ülkeye ihracat yapıldı” dedi.

2025 yılına ilişkin hedeflerin­den bahseden Kileci, “Bölge ih­racatımızı sürdürülebilir bir şe­kilde artırmayı ve küresel pazar­larda daha rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. 2025 yı­lı için toplam ihracat hedefimiz 12,5 milyar dolar. Bu hedefe ulaş­mak için dijitalleşme, sürdürüle­bilirlik ve yenilikçi üretim anla­yışına daha fazla odaklanacağız. Bununla beraber ekonomi anla­mında da iyileşmelerin 2025 yı­lına ışık tutacağına inanıyoruz. Enflasyon ve faiz dengesinde­ki iyileşmeler ihracatçılarımızın azim ve kararlılığı ile birleştiğin­de hedefe ulaşacağımıza canı gö­nülden inanıyoruz’’ diye konuştu.

"Düşük maliyetle kredi sağlanmalı"

Uluslararası pazarda yaşanan sıkıntılar ve ülke ekonomisinde­ki daralmaya işaret eden Gazian­tep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, 2024 yılının tüm zorluklarına rağmen Gaziantepli ihracatçıların böylesi bir ortam­da üretim, ihracat ve istihdamıyla üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı­nı belirtti.

Üretimin canlanması ve ihra­catta rekabet gücünün artma­sı için Merkez Bankası’nın (MB) politika faizinde aralık ayı itiba­rı ile indirime gitmesinin ardın­dan sıranın bankacılık sektörün­de olduğunun altını çizen Ün­verdi, bankacılık sektörünün de ticari krediler başta olmak üzere üreten kesimin düşük maliyette kredi kullanmasına ivedilikle im­kan sağlaması gerektiğini söyle­di. Ünverdi, girdi maliyetlerinde­ki artışlara dikkati çekerek, kur politikasının yeniden gözden ge­çirilmesi ve daha rekabetçi hale gelmesinin ihracatın geleceğinde öncelikli konulardan birisi oldu­ğunu söyledi.

“2025 yılının da zorlu olacağı aşikâr”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Aralık ayında gerçek­leştirdiğimiz 914 milyon 810 bin dolarlık ihracatla 2024 yılında 9 milyar 990 milyon 853 bin dola­ra ulaştık. Maalesef 10 milyar do­ların altında kaldık... Bir önceki yıla göre ihracatımız her ne ka­dar yüzde 0,8 düşse de bilinmeli­dir ki başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatçı üye­lerimiz iyi bir performans göster­miştir” dedi.

Yaptığı açıklamada iş dünyası adına 2025 yılının da zorlu geçe­ceğini, dünya ekonomisinde to­parlanmanın da yavaş olacağı­nı vurgulayan Başkan Yıldırım, şöyle devam etti: “2025 yılının da zorlu olacağı aşikâr… Dünya eko­nomisinde toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağı öngörülüyor. Türkiye ise ekonomik dengelen­me sürecinde zorlu bir yolda iler­leyecek. Bu süreçte, ekonomik politikalarda öngörülebilirliğin artırılması ve yapısal reformların devreye alınması kritik...

Enflas­yonla mücadele elbette öncelik olacak fakat reel sektörün talep­leri de göz ardı edilemez. Üyeleri­miz enerji, hammadde, lojistik ve akla gelen her kalemde artan ma­liyetlerle uğraşırken finansmana erişimde de sorun yaşıyor… Faiz­lerde her ne kadar düşüş yaşan­mış olsa da krediler, yüksek ma­liyete rağmen ulaşılabilir değil. Umut ediyorum ki 2025 yılında Merkez Bankasının attığı adımı bankalarımız da atar."