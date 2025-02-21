Geleceğimizi gençler ve eşitlik anlayışımız belirleyecek

Günay DEMİRBAĞ

Sanatın bireylerin gelişimindeki dö­nüştürücü gücüne inanan Alarko Şirketler Topluluğu, 70. yılına özel olarak kültürel projelerini genişletiyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile uzun yıllardır süregelen iş birliğini yeni bir boyuta taşıyan grup, Alarko ile Sanata İlk Adım projesiyle genç nesillerin sanat­la büyümesini hedefliyor. Alarko Şirket­ler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız’a sanat çalışmaları ve projeleri hakkında sorularımızı yönelttik.

Türkiye’de özel sektörün sanat ve kültüre desteğini nasıl değerlendiri­yorsunuz?

Alarko Şirketler Topluluğu olarak, kül­türel gelişim ve sosyoekonomik ilerleme­nin birbirinden bağımsız düşünüleme­yeceğine inanıyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda hepsinin özellikle kültürel aktivitelere erişim ve sanatsal üretim ko­nusunda kayda değer bir mesafe katet­miş olduklarını görüyoruz.

Bu noktada kültür-sanatın ekonomik ve sosyal kal­kınmadaki kalıcı etkisini artırmaya yö­nelik politikaların yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının rolünü de çok önemli ve değerli buluyorum. Kül­tür-sanat bireylerin gelişimine katkı su­narken dünyamız için de iyileştirici ve dönüştürücü bir güce sahip. Bu gücü etki­li şekilde hayata geçirmek ve sanatı top­lumum tüm kesimleri için ulaşılır kılmak için projelerin yapılandırılmış ve uzun soluklu olması önem taşıyor.

Diğer yan­dan sanatsal üretimin artması için ço­cukların ve gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfederek bu alandaki en iyi eğitim olanaklarına kavuşması da hedefimiz ol­malı. Sanatı eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline getirmek son derece önemli. İnsanların sanatsal aktivitele­ri yaşamın doğal bir uzantısı olarak gör­melerini sağlamak için kamunun ve özel sektörün alanında uzman kültür-sanat kurumları ile etkin iş birlikleri geliştir­meleri gerektiğine inanıyorum. İş dünya­sının bu alana daha fazla kaynak ayırarak yerel sanatçıları desteklemesi, genç ye­tenekleri teşvik etmesi ve sanata erişimi artırmak için yeni platformlar yaratma­sı sürdürülebilir bir kültürel ekosistemin oluşmasını hızlandıracaktır.

Çocuk ve gençlerin sanatta daha görünür olması için iş dünyasının nasıl bir sorumluluğu olmalı?

Bugün dünya olarak kültürel ve sanat­sal mirasın yaratıcılık ve inovasyonla bütünleştiği, yapay zekâ uygulamalarıy­la üretimin her alanına ilham verdiği bir eşikten geçiyoruz. Bu eşikten geçerken kapsayıcı olmalı, özellikle de gençleri ön­celiklendirmeliyiz. Onların üretken ve farkındalığı yüksek bireyler olarak çok yönlü gelişmelerinin hepimizin sorum­luğu olduğunu düşünüyorum.

Sanat adına gerçekleştirilecek bir dizi projenin ilk adımı

“Sanata İlk Adım” projesinin ilerleyen yıllarda daha da genişleyerek büyümesi gibi bir hedefiniz var mı?

“Alarko ile Sanata İlk Adım” projesi, Alarko Holding olarak sürdürülebilirlik bakış açısıyla kültür ve sanat alanında gerçekleştireceğimiz bir dizi projenin ilk adımı diyebiliriz. İKSV ile yürüteceğimiz bu yeni iş birliğiyle ülkemizin en büyük değeri olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sanatla tanıştırmak üzere yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. İKSV Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri sponsoru olarak çocuklarımızı sanatın ışığında büyüyen bireyler olarak görmek istiyoruz.

İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri süresince şehrin dört bir yanında gerçekleşecek atölyelerde yüzlerce çocuk ve genç hem sanatı hem de kendi yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı bulacaklar. Bu projemizi yüksek bir toplumsal gelişmişlik yönünde anlamlı bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Çünkü insanlığın ortak dili olan sanatı, sürdürülebilir bir geleceği şekillendirme potansiyeli olan eşsiz bir güç olarak görüyoruz. İnanıyorum ki kültür-sanat farkındalığı artan ve yaratıcı üretime dahil olan gençlerimiz daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin mimarları olacaklar.

"Sürdürülebilir gelecek için kapsayıcı aksiyonlara ihtiyaç var”

Gençleri ve özellikle kız çocuklarını sanatla buluşturmanın uzun vadede topluma nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Bana göre sanat, insanın iç dünyasını derinleştiren, düşünsel sınırlarını genişleten, toplumsal bağları güçlendiren ve ortak geleceğimize dair çözümler yönünde bizlere ilham veren eşsiz bir araç. Bu nedenle, gençleri ve özellikle kız çocuklarını sanatla tanıştırmak, onlara düşünme, sorgulama, liderlik etme ve şu an dünyamızın en çok ihtiyaç duyduğu inovatif bakış açılarını kazandırma fırsatı sunuyor. Eğer sürdürülebilir bir gelecek istiyorsak kapsayıcı aksiyonlara ihtiyacımız var. Çünkü geleceğimizin nasıl şekilleneceğini gençlerimiz ve eşitlik anlayışımız belirleyecek.

“Sanatçılarımıza toplumla buluşacakları alanlar sağlamaya çalışıyoruz”

Alarko şirketler topluluğu olarak İKSV ile özellikle müzik alanında 30 yıllık bir iş birliğimiz var. 70. yılımızı geride bırakırken kültürel projelerimizi artırma ve çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda yeni bir açılım yapma kararı aldık. İKSV ile yürüteceğimiz ve “Alarko ile Sanata İlk Adım” projemizle genç nesillerin sanatla büyümesini hedefliyoruz.