Geleceğimizi gençler ve eşitlik anlayışımız belirleyecek
“Alarko ile Sanata İlk Adım” projesi Alarko Holding olarak sürdürülebilirlik bakış açısıyla kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek bir dizi projenin ilk adımı. İKSV ile iş birliğiyle çocuklar ve gençler sanatla tanışacakları yeni bir yolculuğa çıkacaklar.
Günay DEMİRBAĞ
Sanatın bireylerin gelişimindeki dönüştürücü gücüne inanan Alarko Şirketler Topluluğu, 70. yılına özel olarak kültürel projelerini genişletiyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile uzun yıllardır süregelen iş birliğini yeni bir boyuta taşıyan grup, Alarko ile Sanata İlk Adım projesiyle genç nesillerin sanatla büyümesini hedefliyor. Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız’a sanat çalışmaları ve projeleri hakkında sorularımızı yönelttik.
Türkiye’de özel sektörün sanat ve kültüre desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alarko Şirketler Topluluğu olarak, kültürel gelişim ve sosyoekonomik ilerlemenin birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğine inanıyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda hepsinin özellikle kültürel aktivitelere erişim ve sanatsal üretim konusunda kayda değer bir mesafe katetmiş olduklarını görüyoruz.
Bu noktada kültür-sanatın ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kalıcı etkisini artırmaya yönelik politikaların yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının rolünü de çok önemli ve değerli buluyorum. Kültür-sanat bireylerin gelişimine katkı sunarken dünyamız için de iyileştirici ve dönüştürücü bir güce sahip. Bu gücü etkili şekilde hayata geçirmek ve sanatı toplumum tüm kesimleri için ulaşılır kılmak için projelerin yapılandırılmış ve uzun soluklu olması önem taşıyor.
Diğer yandan sanatsal üretimin artması için çocukların ve gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfederek bu alandaki en iyi eğitim olanaklarına kavuşması da hedefimiz olmalı. Sanatı eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline getirmek son derece önemli. İnsanların sanatsal aktiviteleri yaşamın doğal bir uzantısı olarak görmelerini sağlamak için kamunun ve özel sektörün alanında uzman kültür-sanat kurumları ile etkin iş birlikleri geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. İş dünyasının bu alana daha fazla kaynak ayırarak yerel sanatçıları desteklemesi, genç yetenekleri teşvik etmesi ve sanata erişimi artırmak için yeni platformlar yaratması sürdürülebilir bir kültürel ekosistemin oluşmasını hızlandıracaktır.
Çocuk ve gençlerin sanatta daha görünür olması için iş dünyasının nasıl bir sorumluluğu olmalı?
Bugün dünya olarak kültürel ve sanatsal mirasın yaratıcılık ve inovasyonla bütünleştiği, yapay zekâ uygulamalarıyla üretimin her alanına ilham verdiği bir eşikten geçiyoruz. Bu eşikten geçerken kapsayıcı olmalı, özellikle de gençleri önceliklendirmeliyiz. Onların üretken ve farkındalığı yüksek bireyler olarak çok yönlü gelişmelerinin hepimizin sorumluğu olduğunu düşünüyorum.
Sanat adına gerçekleştirilecek bir dizi projenin ilk adımı
“Sanata İlk Adım” projesinin ilerleyen yıllarda daha da genişleyerek büyümesi gibi bir hedefiniz var mı?
“Alarko ile Sanata İlk Adım” projesi, Alarko Holding olarak sürdürülebilirlik bakış açısıyla kültür ve sanat alanında gerçekleştireceğimiz bir dizi projenin ilk adımı diyebiliriz. İKSV ile yürüteceğimiz bu yeni iş birliğiyle ülkemizin en büyük değeri olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sanatla tanıştırmak üzere yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. İKSV Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri sponsoru olarak çocuklarımızı sanatın ışığında büyüyen bireyler olarak görmek istiyoruz.
İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri süresince şehrin dört bir yanında gerçekleşecek atölyelerde yüzlerce çocuk ve genç hem sanatı hem de kendi yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı bulacaklar. Bu projemizi yüksek bir toplumsal gelişmişlik yönünde anlamlı bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Çünkü insanlığın ortak dili olan sanatı, sürdürülebilir bir geleceği şekillendirme potansiyeli olan eşsiz bir güç olarak görüyoruz. İnanıyorum ki kültür-sanat farkındalığı artan ve yaratıcı üretime dahil olan gençlerimiz daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin mimarları olacaklar.
"Sürdürülebilir gelecek için kapsayıcı aksiyonlara ihtiyaç var”
Gençleri ve özellikle kız çocuklarını sanatla buluşturmanın uzun vadede topluma nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?
Bana göre sanat, insanın iç dünyasını derinleştiren, düşünsel sınırlarını genişleten, toplumsal bağları güçlendiren ve ortak geleceğimize dair çözümler yönünde bizlere ilham veren eşsiz bir araç. Bu nedenle, gençleri ve özellikle kız çocuklarını sanatla tanıştırmak, onlara düşünme, sorgulama, liderlik etme ve şu an dünyamızın en çok ihtiyaç duyduğu inovatif bakış açılarını kazandırma fırsatı sunuyor. Eğer sürdürülebilir bir gelecek istiyorsak kapsayıcı aksiyonlara ihtiyacımız var. Çünkü geleceğimizin nasıl şekilleneceğini gençlerimiz ve eşitlik anlayışımız belirleyecek.
“Sanatçılarımıza toplumla buluşacakları alanlar sağlamaya çalışıyoruz”
Alarko şirketler topluluğu olarak İKSV ile özellikle müzik alanında 30 yıllık bir iş birliğimiz var. 70. yılımızı geride bırakırken kültürel projelerimizi artırma ve çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda yeni bir açılım yapma kararı aldık. İKSV ile yürüteceğimiz ve “Alarko ile Sanata İlk Adım” projemizle genç nesillerin sanatla büyümesini hedefliyoruz.