'Geleceğin Kadın Liderleri' programının sonuçları BM'de paylaşıldı

Sanofi Türkiye ve KAGİDER, 'Geleceğin Kadın Liderleri' programının sonuçlarını BM'de paylaştı. Etkinliğin ana tema konuşmacıları BM Kadın Birimi Orta Avrupa ve Asya Direktörü Belen Sanz Luque ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Başkanı Oliver Röpke'ydi.

Panelin moderatörlüğünü KAGİDER Başkan Yardımcısı Şila Gök üstlenirken, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Raziye Baysal ve Geleceğin Kadın Liderleri 2014 yılı mezunu Meltem Dere Kartal panelist olarak yer aldı.

"Projeye yapılan her yatırım topluma 6 kat değer kazanarak dönüyor"

Etkinlikte söz alan Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, "Çeşitliliğe verdiğimiz önemin ve toplumsal sorumluluk bilincimizin en güzel örneklerinden biri ise KAGİDER ile 15 yıldır uyum içinde yürüttüğümüz Geleceğin Kadın Liderleri projesi. Bu proje sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında, geleceğe yön verecek genç kadın liderlerin yetişmesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz... Geleceğin Kadın Liderleri'ne yapılan her yatırım, topluma 6 kat değer olarak geri dönüyor. Bu güçlü etki ve başarı tablosu, bizim için büyük bir gurur kaynağı. "

"162 kurum ile 80 projeyi hayata geçirdik"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da 2011'den bu yana BM ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü'ne sahip olan KAGİDER'in, 2012'den itibaren BM Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) toplantılarında Türkiye'de hayata geçirilen başarılı projeleri uluslararası alana taşıdığını belirtti.

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin, sürdürülebilir bir dünya inşa etmenin temel taşlarından biri olduğunu kaydeden Bezircioğlu, şu değerlendirmede bulundu: "KAGİDER Sürdürülebilirlik Raporu 2024 ile bu taahhüdümüzü somut verilerle ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar 162 kurum ile 80 projeyi hayata geçirerek doğrudan 170 bin kadına ulaştık. Geleceğin Kadın Liderleri programımız fırsat eşitliği, ekonomik büyüme, eğitim ve çevresel sorumluluk gibi alanları kapsıyor, böylece 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nın 9'una doğrudan katkı sağlıyoruz."