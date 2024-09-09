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Geleceğin liman şehri  

Kültürlerin ve ürünle­rin buluştuğu bir kavşaktan, imalat ve ihra­cat merkezine dönüşen güzel İzmir, sahip ol­duğu zenginliği dünya pazarlarına akıtan ulaşım ağları ve limanı ile Avrupalı tüc­car ve girişimcilerin merceğin­de yer aldı.

Dünya Gazetesi
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İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÖZTÜRK

Bu zenginliğin bedeli, 1919'da olduğu gibi bazen düşman güçleri tarafından işgal edilmek de oldu. İzmir’in işgalden kurtu­luşunun ve yeniden doğuşunun 102'nci yılını kutlarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman şehitlerimizi ve gazileri şükranla anıyoruz.

Özellikle limanları sa­yesinde İzmir’in yatırımcı çekme potansiyeli daha da güçleniyor. Bugün hiçbir şehirde olmadığı ka­dar İzmir şehri ve liman özdeşleş­miştir. Limansız bir İzmir düşü­nülemez.