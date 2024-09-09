Geleceğin liman şehri
Kültürlerin ve ürünlerin buluştuğu bir kavşaktan, imalat ve ihracat merkezine dönüşen güzel İzmir, sahip olduğu zenginliği dünya pazarlarına akıtan ulaşım ağları ve limanı ile Avrupalı tüccar ve girişimcilerin merceğinde yer aldı.
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÖZTÜRK
Bu zenginliğin bedeli, 1919'da olduğu gibi bazen düşman güçleri tarafından işgal edilmek de oldu. İzmir’in işgalden kurtuluşunun ve yeniden doğuşunun 102'nci yılını kutlarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman şehitlerimizi ve gazileri şükranla anıyoruz.
Özellikle limanları sayesinde İzmir’in yatırımcı çekme potansiyeli daha da güçleniyor. Bugün hiçbir şehirde olmadığı kadar İzmir şehri ve liman özdeşleşmiştir. Limansız bir İzmir düşünülemez.