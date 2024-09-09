Geleceğin liman şehri  

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÖZTÜRK

Bu zenginliğin bedeli, 1919'da olduğu gibi bazen düşman güçleri tarafından işgal edilmek de oldu. İzmir’in işgalden kurtu­luşunun ve yeniden doğuşunun 102'nci yılını kutlarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman şehitlerimizi ve gazileri şükranla anıyoruz.

Özellikle limanları sa­yesinde İzmir’in yatırımcı çekme potansiyeli daha da güçleniyor. Bugün hiçbir şehirde olmadığı ka­dar İzmir şehri ve liman özdeşleş­miştir. Limansız bir İzmir düşü­nülemez.