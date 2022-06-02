Gelişmiş ekonomiler ligde kalmak için 5G’ye son hızla yatırım yapıyor

Dönüşen Dünyada Liderlik Zirvesi'nin ana konuşmacısı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Erdal Arıkan, "5G ve Sayısal Dönüşüm" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Arıkan, "Dijital değil sayısal dönüşüm demeyi tercih ediyorum. İş insanları için bu başına amaç değil olsa olsa araç… Neyin aracı? İş süreçlerini verimli hale getirmek, müşteri memnuniyetini artırmanın aracı. 5G de bir araç… 5G’nin yerini yakın gelecekte 6G olacak. Her şey insanla başlıyor. Şirketle-insan arasında bir arayüz var. Birisi tedarikçilerden gelen arayüz öteki müşterilerden gelen arayüz. Bu arayüzlerin bilgisayarın anlayacağı bir dile dönüştürülmesi gerekiyor.

Arıkan'ın sunumundan notlar ise şöyle: "Sayısal dönüşümün olmazsa olmaz 4 unsuru: Verileri üreten algılayıcılar, verileri taşıyan sinir sistemi haberleşme ağı (5G), yapay zeka, eylemi yerine getiren robotlar/makineler… Bu 4 unsur yoksa iddialı bir sayısal değişim sistemi kurmanız mümkün değil. 5G’yi Çin, G.Kore Japonya, Almanya, ABD gibi ülkeler kullanmaya başladı. Birçok ülkede kurulma aşamasında… 5G teknoloji gelecek değil, geldi. 5G abonelerinin 2026’da 3.5 milyara ulaşması bekleniyor. Türkiye bu yıl frekans ihalelerini yapmayı, 2023'te de ilk sinyali vermeyi planlıyor. Ancak 5G pahalı yatırım. Gelişmiş ekonomiler ligden düşmemek için 5G’ye son hızla yatırım yapıyor. Bizim operatörlerimizin yapmış olduğu yatırım yaklaşık 1 milyar dolar. Yeterli değil. Bu ülke meselesi operatörlerin tek başına bu yatırımları yapacak güçleri yok.