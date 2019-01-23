“Genç iş gücü en büyük hazine”

23 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Özer Matlı, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) kayıtlı işsizleri, mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulama yapması ile çalışma ortamına uyum sağlanması amacıyla düzenlediği programda, ödeme artışına gidilmesinin istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

Düzenlenen programların kalifiye eleman yetişmesi konusunda büyük önem taşıdığını söyleyen Matlı, İşbaşı Eğitim Programlarının hem nitelikli personel çalıştırmak isteyen işvereni hem de genç işsiz nüfusu teşvik edeceğini de belirtti. Matlı, özellikle siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin mesleklerine verilen süre ve değerin kıymetinin ayrıca bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

BTB Başkanı Özer Matlı “İş arayan gençlerimiz bu programla birlikte kazanacakları deneyim ve öğrenecekleri bilgilerle iş hayatlarına yön verebilirler. Gençlerimizin sahip olduğu bilgi birikimi genç iş gücü demektir ki bu da bir milletin en büyük hazinesidir” dedi.