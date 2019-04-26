Genç MÜSİAD, İpekyolu ticaretini canlandıracak

26 Nisan 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Genç MÜSİAD Bursa bünyesinde çeşitli sektörlerden 75 üyelerinin bulunduğunu belirten Abdülkerim Demir, MÜSAD tarafından sürdürülen İş Geliştirme Masası’nın Bursa’da etkin olarak kullanıldığını kaydetti. Bu çerçevede ikinci jenerasyon olarak iş başında bulunan, kendi girişimini hayata geçirmiş olan ya da kurumsal firmalarda katma değer yaratan üyelerle dinamik bir yapı oluşturduklarını ifade eden Abdülkerim Demir, çeşitli konularda eğitimler, tecrübe paylaşımları toplantıları gibi etkinliklerle hem üye aidiyetini artırdıklarını, hem de genç üyeleri geleceğin yöneticileri olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Oluşturulan network ile iş geliştirme süreçleri ve ortaklıkların etkin olarak hayata geçirildiğini aktaran Demir, yapılan bilgilendirmeler sonucunda pek çok üyenin devletin sağladığı teşvik ve desteklerden yararlandığını bildirdi.

Demir ayrıca, hayata geçirmek istedikleri ticaret köprüsü projesiyle ilgili de bilgi verdi. Demir, “MÜSİAD’ın Ticaret Elçileri projesi kapsamında Bursa’da okuyan yabancı öğrencilere ulaşıp onların ülkelerindeki fırsatlar, ticari yapılabilecek atılımlarla alakalı girişimcilik yarışması düzenleyeceğiz. İpekyolu rotasındaki ülkeler hakkında bilgi almak, orada hayata geçirilebilecek ticaret ve girişimcilik olanaklarıyla ilgili tespitlerde bulunmak için yola çıkılacak ve sonunda öğrenciler kendi ülkelerindeki iş fırsatlarıyla ilgili sunumlar yapacak. Bu süreçte öğrencilere eğitimler ve staj olanakları da sağlanacak. Bu yıl kasım ayında yarışmayı yapmak için çalışmalara başladık” dedi.