Genç MÜSİAD 'SwipeUp Summit: Ticarete Yolculuk' düzenlendi

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen "SwipeUp Summit: Ticarete Yolculuk" programı, MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

E-ticaret ve dijital dönüşüm üzerine odaklanan zirve, açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti.

Burada konuşma yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, Türkiye'de e-ticaretin her yıl daha da büyüdüğünün altını çizdi.

"Her yıl ticaret hacmi iki kat artıyor"

Özdemir, şirketlerin dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak sahiplenmesi gerektiğinden şöyle bahsetti:

"Verilere göre her yıl bir önceki yılın yaklaşık iki katı kadar ticaret hacmi artıyor ve değişen dijital dönüşümle birlikte şirketlerin dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak da sahiplenmesi gerekiyor."

Burhan Özdemir ayrıca, e-ticaretteki başarının Türk ekonomisinin büyümesine ve özellikle dünyadaki ticaret rekabetinin büyümesinde en büyük parametre olacağına işaret etti.

"100 üründen yaklaşık 20'si internetten satılıyor"

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan da Türkiye'de e-ticaret sektöründe halen yolun çok başında bulunduklarını ifade etti. İnan, Türkiye'de ortalama 100 üründen yaklaşık 20'sinin internet üzerinden satıldığını ama dünyada bu rakamların 40'lara 45'lere hatta 50'lere kadar çıktığını belirtti.

İnan, Türkiye'de e-ticaretin 5-6 sene içerisinde daha da büyüyeceğinden şöyle bahsetti:

"İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ilerisinde olmamıza rağmen aslında Türkiye'deki ticaret ekosisteminin iki-üç kat büyümesini önümüzdeki 5-6 sene içerisinde bekliyoruz." dedi.

Erdem İnan ayrıca, Türkiye'nin, içinde bulunduğu bölgeyi beslemekle beraber bu bölgede bazı kategorilerde rekabetçiliği ile öne çıkan bir ülke olduğunu kaydetti.

"Gençlerin ana gündemlerinden birisi e-ticaret oldu"

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ise perakendenin yüzde 25'inin Türkiye'de e-ticaret üzerinden devam ettiğini ifade etti.

Şu an küresel bir marka olmak isteyenlerin ilk yaptığı planın bir pazar yerinde bir alanı domine edip farklı ülkelere açılmak olduğunu aktaran Ertemel, "Eskiden bu serüven çok daha farklı proseslerden geçiyordu. Dolayısıyla biz gençlerin, girişimcilerin ana gündemlerinden birisi e-ticaret oldu." dedi.