Genç üretici modeliyle tarımda ihracat hamlesi

Nezaket ÇETİN

Kırsal kalkınmayı desteklemek, sürdürülebilir üretimi güçlendirmek ve yerel değerleri geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen Bursa Tarım Şenliği, Bursa Tarımsal Ürünler Tanıtım ve Eğitim Merkezi'nde (BUTATEM) Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bursa tarımının geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, tarımda kaybedilen ivmenin yeniden kazanılması için yeni bir üretim modeline ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Genç üretici olmadan ihracat artmaz”

Başkan Mustafa Bozbey, Türkiye'nin bir dönem kendi kendine yeten ülkeler arasında yer almasına rağmen bugün bu konumdan uzaklaştığını belirterek, “Konya kadar toprağı olan Hollanda’nın tarım ihracatı 120 milyar dolar. Biz neden başaramayalım?” dedi.

Sektörde yaşlanan nüfusun ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyen Bozbey, sürdürülebilir tarım için gençlerin yeniden üretime kazandırılması gerektiğini ifade etti. Tarım gelirini garanti altına alan yeni bir üretim modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bursa verimli toprağını kaybediyor

Bozbey, Bursa'nın sahip olduğu doğal kaynaklara rağmen plansız büyüme, sanayi yükü ve yoğun nüfus nedeniyle tarımsal üretimin zayıfladığını belirterek su kaynaklarının kirlenmesi ve tarım alanlarının betonlaşmasının büyük kayıplara yol açtığını söyledi. “Türkiye’nin su şehri olan Bursa bugün su riskiyle karşı karşıya” diyen Bozbey, kuraklığın artık geleceğin değil bugünün sorunu olduğunu vurguladı.

Park sulamasında içme suyuna son

Büyükşehir Belediyesi olarak park ve yeşil alanların sulamasında içme suyuna son verdiklerini açıklayan Bozbey, bundan sonra yer altı suyu ve geri kazanım sistemlerinin kullanılacağını, tüm parkların sözleşmeli sulama sistemine geçirileceğini söyledi.

“Kooperatifleşme ihracatın kilidi”

Bursa’nın hem iç pazar hem de ihracat için yüksek katma değerli ürünlere yönelmesi gerektiğini belirten Bozbey, üretim planlamasının kooperatiflerle birlikte yürütüleceğini ifade etti. Bozbey, “Üreticinin ürünü tarlada kalmayacak. İhracatçı birlikler ve kooperatifler ile ortak model kuruyoruz” dedi.

UYMSİB: Üretici tarımdan kopuyor, sektör kritik eşikte

UYMSİB Başkanı Senih Yazgan ise tarımda artan maliyetler ve çarpık fiyatlamanın üreticiyi üretimden uzaklaştırdığını söyledi. Mandalinadaki fiyat uçurumunu örnek gösteren Yazgan, “Üretici artık ‘Gel dalından topla’ demek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tarımda ciddi bir tükenişe sürüklendiğini söyleyen Yazgan, üreticiyi yeniden üretime döndürecek adımlar atılmazsa gıda arzının bile tehlikeye gireceğini belirtti.

“Tüm sıkıntılara rağmen 60 milyon dolarlık ihracat”

Yazgan, Bursa’nın tüm zorluklara rağmen ihracatta ayakta kaldığını belirterek; 40 milyon dolar siyah incir, 52 milyon dolar siyah zeytin ve 7 milyon dolar yeşil zeytin ile toplamda yaklaşık 60 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.