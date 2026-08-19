Gıda İhtisas OSB’de yatırım talepleri masada
Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Gıda İhtisas OSB için son üç yılda güçlü yatırım talebi oluştuğunu belirterek, “Burası; üretimden depolamaya, lojistikten ihracata kadar gıda değer zincirinin farklı aşamalarını aynı yapı içerisinde buluşturacak” dedi.
Bursa Ticaret Borsası’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde sektör görüşmeleri ve proje çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık üç yıldır sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde firmaların yatırım, büyüme, üretim, altyapı ve lojistik ihtiyaçları değerlendiriliyor. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bu çalışmalar sonucunda projeye yönelik yatırım talebinin ortaya çıktığını aktardı.
Gıda İhtisas OSB’nin yalnızca firmaların üretim yapacağı bir sanayi alanı olarak değerlendirilmediğini belirten Özer Matlı, üretimden ihracata kadar gıda sektörünün farklı aşamalarını aynı yapı içerisinde buluşturmayı planladıklarını söyledi. Matlı, “Biz burada sadece fabrika alanları oluşturmaya çalışmıyoruz. Üreticinin, sanayicinin, tüccarın, ihracatçının, lojistiğin, teknolojinin ve bilginin aynı sistem içerisinde birbirini beslediği bir gıda ekosistemi kuruyoruz. Tarlada başlayan emeğin işlenmesini, markalaşmasını ve dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayacak bütüncül bir yapı üzerinde çalışıyoruz” dedi.
Üretimden ihracata bütün zincir
Projede üretim, işleme, depolama, soğuk zincir, ambalajlama, kalite, Ar-Ge, teknoloji, lojistik ve dış ticaret süreçlerinin birlikte ele alındığını ifade eden Matlı, tarımsal ürünlerin daha yüksek katma değere dönüştürülmesini amaçladıklarını kaydetti. Üretici ile sanayici arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin de projenin önemli başlıklarından biri olduğunu aktaran Matlı, gıda sektöründe üretimden pazarlamaya kadar uzanan süreçlerin aynı merkezde birbirini tamamlamasının firmaların maliyet ve lojistik süreçlerine de katkı sağlayabileceğini söyledi.
Gıda İhtisas OSB için lokasyon çalışmalarında Bursa’nın doğu aksının da değerlendirildiğini belirten Özer Matlı, bölgenin tarımsal üretim havzalarına ve mevcut depolama ile soğuk hava tesislerine yakınlığının önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade etti.
Karayolunun yanı sıra demiryolu, havayolu ve denizyolu bağlantılarıyla bütünleşebilecek bir konum üzerinde çalıştıklarını aktaran Matlı, projenin yalnızca Bursa’daki firmalara değil, çevre illere ve ilerleyen dönemde yakın coğrafyaya hizmet verebilecek bir yapıda olmasını hedeflediklerini söyledi.
Matlı, “Bu projeyi yalnızca Bursa’daki işletmelerin bugünkü ihtiyaçlarını karşılayan bir sanayi bölgesi olarak görmüyoruz. İlk aşamada Bursa ve çevresindeki tarımsal üretim ile gıda sanayisini güçlü bir sistem içerisinde buluşturmak, sonraki aşamalarda ise bölgemize ve yakın coğrafyaya üretim, ticaret, teknoloji, lojistik ve ihracat hizmeti verebilecek bir merkez oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. Gıda İhtisas OSB çalışmalarının masa başında hazırlanıp daha sonra sektöre sunulmadığını belirten Matlı, proje sürecinde doğrudan firmaların ihtiyaçlarının dinlendiğini söyledi.
Yaklaşık üç yıldır gerçekleştirilen görüşmelerde firmaların büyüme beklentilerinin ve yatırım planlarının değerlendirildiğini aktaran Matlı, “Biz önce projeyi ortaya koyup ardından sektör aramadık. Tam tersine, sektörümüzü dinledik, ihtiyaçları analiz ettik, firmalarımızın büyüme beklentilerini değerlendirdik. Gıda İhtisas OSB uzun süredir üzerinde çalıştığımız, sektörün talepleriyle olgunlaştırdığımız bir proje” ifadelerini kullandı. Matlı, yatırım taleplerinin ortaya çıkmasının ardından projenin altyapı, üretim, teknoloji, lojistik ve pazar ihtiyaçlarının da bu doğrultuda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
13 yıllık birikim yeni projeye zemin oluşturdu
Gıda İhtisas OSB çalışmasının Bursa Ticaret Borsası’nın son 13 yılda tarım ve gıda alanında yürüttüğü çalışmaların devamı niteliğinde olduğunun altını çizen Başkan Özer Matlı, bu süreçte tarımsal ticaretin dijitalleşmesi, ürün piyasaları, laboratuvar ve depoculuk, ihracat ve mesleki eğitim alanlarında yapılan çalışmaların sektöre ilişkin kurumsal birikim oluşturduğunu söyledi.
2013 yılında yaklaşık 980 milyon TL olan yıllık tescil işlem hacminin 2025 yılında 70 milyar 970 milyon TL’ye ulaştığı bilgisini veren Özer Matlı, aynı dönemde Borsa’nın Türkiye’de faaliyet gösteren 117 ticaret borsası arasındaki işlem hacmi sıralamasında 36’ncı sıradan 14’üncü sıraya yükseldiğine dikkat çekti. Matlı, Borsa’nın bu süreçte oluşturduğu kurumsal kapasiteyi yeni yatırımlara aktarmak istediklerini belirterek, Gıda İhtisas OSB’nin de bu çalışmaların devamı olduğunu bildirdi.
“Finansman modeli süreçte şekillenecek”
Gıda İhtisas OSB’nin geliştirilmesinde Bursa Ticaret Borsası’nın öz kaynaklarının kullanılacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, projenin ilerleyen aşamalarında farklı finansman modellerinin de gündeme gelebileceğini söyledi. Borsa’nın mali yapısını uzun vadeli yatırımlarda kullanmak istediklerini ifade eden Matlı, “Biz Borsamızın kaynaklarını yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, üyelerimize, sektörümüze ve bölgemize uzun yıllar değer üretecek kalıcı yatırımlara dönüştürmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.