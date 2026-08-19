Gıda İhtisas OSB’de yatırım talepleri masada

Bursa Ticaret Borsa­sı’nın uzun süredir üze­rinde çalıştığı Gıda İh­tisas Organize Sanayi Bölge­si’nde sektör görüşmeleri ve proje çalışmaları devam edi­yor. Yaklaşık üç yıldır sektör temsilcileriyle yapılan görüş­melerde firmaların yatırım, büyüme, üretim, altyapı ve lo­jistik ihtiyaçları değerlendi­riliyor. Bursa Ticaret Borsa­sı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bu çalışmalar so­nucunda projeye yönelik yatı­rım talebinin ortaya çıktığını aktardı.

Gıda İhtisas OSB’nin yalnız­ca firmaların üretim yapacağı bir sanayi alanı olarak değer­lendirilmediğini belirten Özer Matlı, üretimden ihracata ka­dar gıda sektörünün farklı aşa­malarını aynı yapı içerisinde buluşturmayı planladıkları­nı söyledi. Matlı, “Biz burada sadece fabrika alanları oluş­turmaya çalışmıyoruz. Üreti­cinin, sanayicinin, tüccarın, ihracatçının, lojistiğin, tekno­lojinin ve bilginin aynı sistem içerisinde birbirini beslediği bir gıda ekosistemi kuruyoruz. Tarlada başlayan emeğin iş­lenmesini, markalaşmasını ve dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayacak bütüncül bir yapı üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Üretimden ihracata bütün zincir

Projede üretim, işleme, de­polama, soğuk zincir, ambalaj­lama, kalite, Ar-Ge, teknoloji, lojistik ve dış ticaret süreçleri­nin birlikte ele alındığını ifade eden Matlı, tarımsal ürünle­rin daha yüksek katma değere dönüştürülmesini amaçladık­larını kaydetti. Üretici ile sa­nayici arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin de proje­nin önemli başlıklarından biri olduğunu aktaran Matlı, gıda sektöründe üretimden pazar­lamaya kadar uzanan süreç­lerin aynı merkezde birbirini tamamlamasının firmaların maliyet ve lojistik süreçleri­ne de katkı sağlayabileceğini söyledi.

Gıda İhtisas OSB için lokas­yon çalışmalarında Bursa’nın doğu aksının da değerlendiril­diğini belirten Özer Matlı, böl­genin tarımsal üretim havza­larına ve mevcut depolama ile soğuk hava tesislerine yakınlı­ğının önemli bir avantaj oluş­turduğunu ifade etti.

Karayolunun yanı sıra de­miryolu, havayolu ve deniz­yolu bağlantılarıyla bütünle­şebilecek bir konum üzerinde çalıştıklarını aktaran Matlı, projenin yalnızca Bursa’daki firmalara değil, çevre illere ve ilerleyen dönemde yakın coğ­rafyaya hizmet verebilecek bir yapıda olmasını hedefle­diklerini söyledi.

Matlı, “Bu projeyi yalnızca Bursa’daki işletmelerin bugünkü ihti­yaçlarını karşılayan bir sana­yi bölgesi olarak görmüyoruz. İlk aşamada Bursa ve çevre­sindeki tarımsal üretim ile gıda sanayisini güçlü bir sis­tem içerisinde buluşturmak, sonraki aşamalarda ise bölge­mize ve yakın coğrafyaya üre­tim, ticaret, teknoloji, lojistik ve ihracat hizmeti verebile­cek bir merkez oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. Gıda İhtisas OSB çalışmalarının masa başında hazırlanıp da­ha sonra sektöre sunulmadı­ğını belirten Matlı, proje sü­recinde doğrudan firmaların ihtiyaçlarının dinlendiğini söyledi.

Yaklaşık üç yıldır ger­çekleştirilen görüşmelerde firmaların büyüme beklen­tilerinin ve yatırım planları­nın değerlendirildiğini akta­ran Matlı, “Biz önce projeyi ortaya koyup ardından sektör aramadık. Tam tersine, sek­törümüzü dinledik, ihtiyaçla­rı analiz ettik, firmalarımızın büyüme beklentilerini değer­lendirdik. Gıda İhtisas OSB uzun süredir üzerinde çalış­tığımız, sektörün talepleriy­le olgunlaştırdığımız bir pro­je” ifadelerini kullandı. Mat­lı, yatırım taleplerinin ortaya çıkmasının ardından proje­nin altyapı, üretim, teknoloji, lojistik ve pazar ihtiyaçları­nın da bu doğrultuda değer­lendirilmesi gerektiğini be­lirtti.

13 yıllık birikim yeni projeye zemin oluşturdu

Gıda İhtisas OSB çalışma­sının Bursa Ticaret Borsa­sı’nın son 13 yılda tarım ve gı­da alanında yürüttüğü çalış­maların devamı niteliğinde olduğunun altını çizen Baş­kan Özer Matlı, bu süreçte tarımsal ticaretin dijitalleş­mesi, ürün piyasaları, labo­ratuvar ve depoculuk, ihracat ve mesleki eğitim alanların­da yapılan çalışmaların sek­töre ilişkin kurumsal birikim oluşturduğunu söyledi.

2013 yılında yaklaşık 980 milyon TL olan yıllık tes­cil işlem hacminin 2025 yı­lında 70 milyar 970 milyon TL’ye ulaştığı bilgisini ve­ren Özer Matlı, aynı dönem­de Borsa’nın Türkiye’de faa­liyet gösteren 117 ticaret bor­sası arasındaki işlem hacmi sıralamasında 36’ncı sıradan 14’üncü sıraya yükseldiğine dikkat çekti. Matlı, Borsa’nın bu süreçte oluşturduğu ku­rumsal kapasiteyi yeni yatı­rımlara aktarmak istedikle­rini belirterek, Gıda İhtisas OSB’nin de bu çalışmaların devamı olduğunu bildirdi.

“Finansman modeli süreçte şekillenecek”

Gıda İhtisas OSB’nin geliştirilmesinde Bursa Ticaret Borsası’nın öz kaynaklarının kullanılacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, projenin ilerleyen aşamalarında farklı finansman modellerinin de gündeme gelebileceğini söyledi. Borsa’nın mali yapısını uzun vadeli yatırımlarda kullanmak istediklerini ifade eden Matlı, “Biz Borsamızın kaynaklarını yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, üyelerimize, sektörümüze ve bölgemize uzun yıllar değer üretecek kalıcı yatırımlara dönüştürmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.