GİFED Başkanı Oya Eroğlu: Kadınların güçlenmesi kalkınmanın anahtarıdır
Türkiye’nin ilk ve tek iş kadını federasyonunun başkanlık görevini yürüten GİFED Başkanı Oya Eroğlu, iş yaşamında kadının güçlendikçe ekonomik kalkınma ve refah seviyesinin artacağını belirterek, “Ekonomide ve yönetimde kadınlarımızı cesaretle girişimci olmaya davet ediyorum” dedi.
Kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesini amaçlayan ve Türkiye’nin ilk ve tek iş kadını federasyonu olan GİFED, kadınların ekonomik kalkınmadaki rolünü güçlendiriyor. 2021 yılında ‘Sürdürülebilir kalkınma, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katkıları ölçüsünde mümkün olacaktır’ parolasıyla kurulan GİFED, Türkiye genelinde ve uluslararası arenada kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor.
Toplumsal ve ekonomik hayatta nitelikli güçlenme hedefi
Kadının toplumsal ve ekonomik hayatta nitelikli olarak güçlenmesini amaç edinen GİFED Afyon, Aydın, Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Konya ve Mersin‘de faaliyet gösteren iş kadını derneklerinin üyesi olduğu Türkiye’nin ilk ve tek iş kadını federasyonu. Aynı zamanda Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türki cumhuriyetlerde bulunan 17 iş kadını örgütüyle Küresel Ekonomilerde Kadın Liderler İttifakı (AWOLE) kurucusu olan dernek, bu ittifak sayesinde iş kadınları için önemli ticaret fırsatları yaratarak, pazar erişimini genişletiyor ve kültürel alışverişi teşvik ediyor.
Kadınların temsili ve ekonomik katılımı yeterli değil
Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranının yüzde 28, erkeklerde ise yüzde 63 seviyesinde olduğunu belirten GİFED Başkanı Oya Eroğlu, kadınların erkeklerden daha fazla yoksulluk riski altında bulunduğunu ifade etti. Türkiye'de ne istihdamda ne de eğitimde olmayan kadın oranının erkeklere göre oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “2021 TÜİK verilerine göre kadınlar, ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ücretsiz işlerde erkeklere kıyasla yaklaşık 5 kat daha fazla zaman harcıyor.
Kadınların üst düzey karar alma pozisyonlarında temsili oldukça düşük. 2023 genel seçimleri ardından TBMM’de kadın milletvekili oranı yüzde 20’ye çıksa da hâlâ 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor. Özel sektörde ise büyük ölçekli şirketlerde kadın yönetici oranı yalnızca yüzde 18. STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında ise erkeklerin oranı kadınlara göre iki kat daha fazla” dedi.
“Kazanç noktasında da ekonomik eşitsizlik var”
Eroğlu, kadınların iş hayatında maruz kaldığı ekonomik eşitsizliklere de değinerek, “Kadınlar erkeklerin kazandığı her 1 dolar için sadece 51 cent kazanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadıkça ekonomik ve sosyal kalkınmanın tam anlamıyla gerçekleşmesi mümkün değil.” dedi.
Kadın girişimcilerin etkisini artırmak ve erişim alanlarını genişletmek amacıyla stratejik çalışmalar yürüttüklerini de belirten Eroğlu, GİFED olarak başarılı projeleri desteklemek için çeşitli organizasyonlar düzenlediklerine vurgu yaparak, “Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan “İyi Örnekler Konferansı”, başarılı projelerin kamuoyuyla paylaşılmasını ve iş birliği fırsatlarının artırılmasını hedefliyor. Bunun yanı sıra her yıl Mayıs ayında bir üye derneğin ev sahipliğinde düzenlenen “C Summit” etkinliği, C Level yöneticileri ve profesyonelleri bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin paylaşılması sağlanacak” ifadesini kullandı.
“Pozitif ayrımcılık değil, fırsat eşitliği için çalışıyoruz”
GİFED Başkanı Oya Eroğlu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kadının iş hayatının rengi değil, dinamosu olduğu bir düzen inşa etmeliyiz. Siyasette, sivil toplumda ve iş dünyasında tüm kadınlar eşit haklardan yararlanmadıkça toplumsal ve ekonomik kalkınma tam anlamıyla sağlanamaz. Biz, pozitif ayrımcılık değil, fırsat ve hak eşitliği için çalışıyoruz. Kadın ve erkek hakları eşitlenene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”