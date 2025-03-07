GİFED Başkanı Oya Eroğlu: Kadınların güçlenmesi kalkınmanın anahtarıdır

Kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güç­lenmesini amaçlayan ve Türkiye’nin ilk ve tek iş kadını fe­derasyonu olan GİFED, kadınla­rın ekonomik kalkınmadaki ro­lünü güçlendiriyor. 2021 yılında ‘Sürdürülebilir kalkınma, kadın­ların ekonomik ve toplumsal ya­şama katkıları ölçüsünde müm­kün olacaktır’ parolasıyla kuru­lan GİFED, Türkiye genelinde ve uluslararası arenada kadın giri­şimcileri desteklemeye devam ediyor.

Toplumsal ve ekonomik hayatta nitelikli güçlenme hedefi

Kadının toplumsal ve ekono­mik hayatta nitelikli olarak güç­lenmesini amaç edinen GİFED Afyon, Aydın, Ankara, Bursa, Ga­ziantep, İzmir, Kocaeli, Konya ve Mersin‘de faaliyet gösteren iş ka­dını derneklerinin üyesi olduğu Türkiye’nin ilk ve tek iş kadını fe­derasyonu. Aynı zamanda Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türki cum­huriyetlerde bulunan 17 iş kadını örgütüyle Küresel Ekonomilerde Kadın Liderler İttifakı (AWOLE) kurucusu olan dernek, bu ittifak sayesinde iş kadınları için önemli ticaret fırsatları yaratarak, pazar erişimini genişletiyor ve kültürel alışverişi teşvik ediyor.

Kadınların temsili ve ekonomik katılımı yeterli değil

Türkiye’de kadınların istih­dama katılım oranının yüzde 28, erkeklerde ise yüzde 63 seviye­sinde olduğunu belirten GİFED Başkanı Oya Eroğlu, kadınların erkeklerden daha fazla yoksulluk riski altında bulunduğunu ifa­de etti. Türkiye'de ne istihdam­da ne de eğitimde olmayan kadın oranının erkeklere göre olduk­ça yüksek olduğuna dikkat çe­ken Eroğlu, “2021 TÜİK verileri­ne göre kadınlar, ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ücretsiz iş­lerde erkeklere kıyasla yaklaşık 5 kat daha fazla zaman harcıyor.

Kadınların üst düzey karar alma pozisyonlarında temsili olduk­ça düşük. 2023 genel seçimleri ardından TBMM’de kadın mil­letvekili oranı yüzde 20’ye çık­sa da hâlâ 31 ilde kadın milletve­kili bulunmuyor. Özel sektörde ise büyük ölçekli şirketlerde ka­dın yönetici oranı yalnızca yüzde 18. STEM (Bilim, Teknoloji, Mü­hendislik, Matematik) alanla­rında ise erkeklerin oranı kadın­lara göre iki kat daha fazla” dedi.

“Kazanç noktasında da ekonomik eşitsizlik var”

Eroğlu, kadınların iş hayatın­da maruz kaldığı ekonomik eşit­sizliklere de değinerek, “Kadın­lar erkeklerin kazandığı her 1 do­lar için sadece 51 cent kazanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağ­lanmadıkça ekonomik ve sosyal kalkınmanın tam anlamıyla ger­çekleşmesi mümkün değil.” de­di.

Kadın girişimcilerin etkisi­ni artırmak ve erişim alanlarını genişletmek amacıyla stratejik çalışmalar yürüttüklerini de be­lirten Eroğlu, GİFED olarak ba­şarılı projeleri desteklemek için çeşitli organizasyonlar düzenle­diklerine vurgu yaparak, “Önü­müzdeki günlerde gerçekleşti­rilmesi planlanan “İyi Örnekler Konferansı”, başarılı projelerin kamuoyuyla paylaşılmasını ve iş birliği fırsatlarının artırılmasını hedefliyor. Bunun yanı sıra her yıl Mayıs ayında bir üye derne­ğin ev sahipliğinde düzenlenen “C Summit” etkinliği, C Level yö­neticileri ve profesyonelleri bir araya getirerek yenilikçi fikirle­rin paylaşılması sağlanacak” ifa­desini kullandı.

“Pozitif ayrımcılık değil, fırsat eşitliği için çalışıyoruz”

GİFED Başkanı Oya Eroğlu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için merkezi yöne­tim, yerel yönetimler ve sivil top­lumun ortak hareket etmesi ge­rektiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kadının iş hayatının rengi de­ğil, dinamosu olduğu bir düzen inşa etmeliyiz. Siyasette, sivil toplumda ve iş dünyasında tüm kadınlar eşit haklardan yararlan­madıkça toplumsal ve ekonomik kalkınma tam anlamıyla sağla­namaz. Biz, pozitif ayrımcılık de­ğil, fırsat ve hak eşitliği için çalı­şıyoruz. Kadın ve erkek hakları eşitlenene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”