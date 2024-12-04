Girişimcilere fırsat tanıyan 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!' başvuruları başladı: Son gün 26 Aralık

'TÜSİAD Dönüşümü Başlat!' programı, iş fikri yarışmasıyla girişimcilik yolculuğuna yeni adım atan gençlere eğitim ve mentörlük imkanı sunuyor. Ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve globalleşme potansiyeli taşıyan girişimleri destekleyen 'TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır!' programı ise en az MVP (asgari uygulanabilir ürün veya hizmet) aşamasındaki girişimlere TÜSİAD üyelerinin rehberliğinde iş geliştirme fırsatı sağlıyor.

Türkiye İş Bankası ve İstanbul Gedik Üniversitesi'nin platin sponsor, Anadolu Efes, Destek Patent, Forvis Mazars Türkiye ve İnci Holding'in bronz sponsor olarak desteklediği programın başvuruları, 26 Aralık'a kadar devam edecek.

'TÜSİAD Dönüşümü Başlat!' iş fikri yarışmasına, 18-30 yaş arasındaki gençler 2 ila 5 kişilik ekipler kurarak iş fikirleriyle başvuru yapabiliyor. 'TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır!' programına da 18-35 yaş aralığında bir kurucu ortağa sahip, MVP aşamasındaki ve son 2 yıl içinde şirketleşmiş girişimler başvurabiliyor. Başvurular, 'www.bugenclikteisvar.com' web sitesi üzerinden çevrim içi alınıyor.