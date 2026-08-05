GM Çin’e 20 yıl daha bağlandı

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General Motors, yerli elektrikli otomobil üreticilerinin baskısıyla Çin’de ağır bir yeniden yapılanmaya gitmesine rağmen dünyanın en büyük otomobil pazarından çıkmama kararı aldı.

ABD’li otomotiv devi, Çin’in devlet kontrolündeki üreticilerinden SAIC Motor ile yüzde 50-50 ortaklığını 20 yıl daha uzattı. Yeni anlaşmayla SAIC-GM ortaklığı 2047 yılına kadar faaliyetini sürdürecek.

Fabrikalar kapandı, ortaklık devam etti

General Motors’un Çin’deki satışları son yıllarda BYD ve diğer yerli üreticilerin hızlı yükselişiyle sert biçimde geriledi.

Şirket, düşen pazar payı ve artan zararların ardından 2024’te kapsamlı bir yeniden yapılanma başlatmıştı. Bu süreçte bazı fabrikalar kapatıldı, üretim kapasitesi azaltıldı ve düşük satışlı modeller ürün gamından çıkarıldı.

Chevrolet markasının Çin’deki ağırlığı azaltılırken Buick ve Cadillac’ın daha güçlü olduğu alanlara odaklanılması kararlaştırıldı.

GM, küçülme adımlarının ardından Çin operasyonlarını daha düşük maliyetli ve kârlı bir yapıya taşımayı başardı. Yeni ortaklık anlaşması, şirketin Çin’den tamamen çıkmak yerine daha küçük ancak daha stratejik bir yapı kuracağını gösterdi.

Çin artık ihracat merkezi olacak

Yeni dönemde Çin’de geliştirilen ve üretilen Buick ile Cadillac modellerinin yalnızca yerel pazarda satılması planlanmıyor.

General Motors, SAIC-GM tesislerini Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika, Meksika ve Asya-Pasifik ülkelerine yapılacak ihracat için kullanacak.

İlk önemli adımlardan birinin Çin’de geliştirilen Buick Electra E7 modeliyle atılması bekleniyor. Elektrikli ve hibrit modellerin Çin dışındaki pazarlara gönderilmesi, GM’nin düşük maliyetli üretim ve yerel teknoloji avantajından daha fazla yararlanmasını sağlayacak.

ABD pazarı ise yüksek tarifeler ve güvenlik düzenlemeleri nedeniyle Çin üretimi araçların ihracat planının dışında tutuluyor.

30 yeni elektrikli ve hibrit model geliyor

SAIC-GM ortaklığı, 2030 yılına kadar en az 30 yeni elektrikli ve hibrit model piyasaya sürmeyi planlıyor.

Yeni modellerin önemli bir bölümü Çinli tüketicilerin teknoloji, bağlantı ve dijital hizmet beklentilerine göre geliştirilecek. Çin’de hazırlanan yazılım ve akıllı sürüş çözümlerinin diğer pazarlarda satılacak araçlarda da kullanılması hedefleniyor.

GM açısından bu durum yalnızca üretim maliyeti avantajı anlamına gelmiyor. Çin’in elektrikli araç, batarya, yazılım ve akıllı sürüş teknolojilerinde ulaştığı seviye, ABD’li şirketin küresel rekabet gücünü koruması için giderek daha önemli hale geliyor.

Ortaklık 20 milyon araç üretti

SAIC-GM ortaklığı 1997 yılında kuruldu. Şanghay merkezli şirket, bugüne kadar Buick, Cadillac ve Chevrolet markaları altında 20 milyondan fazla araç üreterek müşterilere teslim etti.

General Motors uzun yıllar Çin pazarındaki en güçlü yabancı üreticilerden biri oldu. Ancak Çinli markaların daha uygun fiyatlı elektrikli ve hibrit otomobillerle büyümesi, şirketin satışlarını zirve dönemine göre yaklaşık yarı yarıya düşürdü.

GM’nin Çin’deki pazar payı da çift haneli seviyelerden tek haneli oranlara geriledi.

ABD-Çin gerilimine rağmen geri adım atmadı

Ortaklığın uzatılması, ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve ticaret geriliminin sürdüğü bir dönemde geldi.

Washington yönetimi Çin üretimi elektrikli otomobillere yüksek tarifeler uygularken, bağlantılı araçlar ve otomobil yazılımları konusunda da yeni kısıtlamalar getiriyor.

Buna rağmen General Motors, düşük maliyetli üretim kapasitesi, gelişmiş tedarik zinciri ve hızla büyüyen elektrikli araç teknolojileri nedeniyle Çin’le bağını koparmadı.

Karar, Batılı otomobil üreticilerinin Çin’i yalnızca büyük bir satış pazarı olarak değil, küresel üretim ve teknoloji merkezi olarak da görmeye devam ettiğini ortaya koydu.