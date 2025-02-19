Göktaş: Esnek çalışma saatleri hedefliyoruz

Özlem SARSIN

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) tarafından “Güçlü Kadınlarla Güçlü Ekonomi” temasıyla düzenlenen 4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, BASİFED Başkanı Semiha Güneş ile REV Holding Başkanı Burcu Çetinkaya’nın katılımıyla gerçekleşti.

Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bir video konuşmasıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anayasa’nın 10’uncu maddesinde yapılan değişikliklerle kadın-erkek eşitliğini güçlendirmenin bu politikaların en önemli adımlarından biri olduğunu kaydederek, “Bu eşitlik vizyonunu tüm kalkınma planlarımıza yansıttık. Bu kapsamda 12. Kalkınma Planımız, kadınları destekleyen somut adımları ve hedefleri içermesi bakımından önemli bir yol haritasıdır” dedi.

Bakan Göktaş bu kapsamda kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine destek olduklarını belirterek, “Kadın girişimcilere e-ticaret ile markalarını daha geniş kitlelere tanıtarak, yerel pazarlardan global pazarlara adım atma fırsatı sunuyoruz. Kadınların işgücüne katılımını artırmak ve istihdamı teşvik etmek için mevzuat iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kadınlara yönelik yeni imkanlar yaratıyoruz” diye konuştu. Bakan Göktaş, şöyle devam etti: “Kadınların iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmelerine destek olmak da öncelikli politikalarımızdan biridir. Bu sebeple esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ailelerin çocukların güvenle emanet edebilecekleri bakım modelleri geliştiriyoruz.

Kadınların ekonomiyle güçlenmesi, iş gücüne daha fazla katılım sağlaması, fırsat eşitliği ilkesinin her sektörde hayata geçmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Birlikte üretmeye, büyümeye ve ekonomiyi kadınlarla şekillendirmeye devam edeceğiz.” Bu yıl Kadın Kongresi’nin dördüncüsünü düzenlediklerini, ilkinin 1923’te, ikincisinin ise Cumhuriyetimizin 100. yılında, önceki dönem BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı döneminde yapıldığını da vurgulayan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş bu yılki sloganlarının “Güçlü Kadınlarla, Güçlü Ekonomi” olduğuna dikkat çekti.

Eğitimde, istihdamda yönetimde daha fazla kadın

Toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu temelinde kadınların güçlenmesinin bir hak mücadelesinin yanı sıra ekonomik büyümenin, inovasyonun ve sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu dile getiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Kadınlar güçlenmeden ekonomiyi büyütemeyiz. Eğitimde, istihdamda, yönetimde, girişimcilikte daha fazla kadın yer almadıkça, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşamayız. TÜRKONFED olarak, bu bilinçle hareket etmeye, iş dünyasında kadınların daha güçlü bir şekilde var olmasını desteklemeye ve her fırsatta bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de yüksek enflasyon, finansmana erişim zorlukları, gelir adaletsizliği gibi konuların yanında cinsiyet eşitsizliği sorununun da temel bir mesele olarak çözüm beklediğini ifade eden Sönmez, şöyle devam etti; “2025, bu dönüşüm çabalarının belirlendiği kritik eşik olacak. Bu noktada bizlere düşen sorumluluk, günün krizlerini değil, geleceğin dönüşümünü konuşmak, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejiler inşa etmektir.”

Kadına şiddet tüm dünyanın sorunu

Yaklaşık 21 yıl önce kadın çalışmaları içinde bulunduğu dönemde, toplumun en aydın insanlarına toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne olduğunu anlatamadıklarını ifade eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Ancak bugün toplumsal cinsiyet eşitliği anlaşılmış durumda. Kadın cinayetleri konusu maalesef sadece bizim ülkemizin sorunu değil. Dünyada bu hala ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. En gelişmiş ülkelerden en geri kalmış ülkelere kadar. Eğitimli olan ailelerde de maalesef bu şiddeti görüyoruz, eğitimin az olduğu kesimlerde de görüyoruz. Bu hala ciddi bir yara” dedi.