Gülsoy: Enflasyon düşürülürken sanayicinin azmi kırılmamalı
Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda odanın faaliyetleri ve Kayseri iş dünyasının gündemindeki ekonomik gelişmeler değerlendirildi.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, son 8,5 yıllık dönemde oda bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verirken, dijitalleşme, girişimcilik, uluslararası ticaret ve teknoloji alanındaki projeleri anlattı. Gülsoy, KTO’nun dijital hizmet altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, e-ticaret ve e-ihracat birimleriyle üyelerin dış pazarlara erişimini desteklediklerini belirtti.
Teknoloji yatırımları genişliyor
Gülsoy, KTO Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (KAGUTİM) faaliyetlerini sürdürdüğünü, Türkiye, Çekya ve Belçika’daki ticaret ve sanayi odalarının iş birliğiyle yürütülen “DigiConnect - Odalar Arası Dijital Bağlantı ve İş Birliği Ağı Projesi”nin de devam ettiğini söyledi.
KTO’nun uluslararası ticaret faaliyetlerine de değinen Gülsoy, 2021’den bu yana farklı ülke ve pazarlara yönelik iş gezileri ile fuar programları düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 283 firma temsilcisinin yurt dışı programlarına katıldığını belirten Gülsoy, oda tarafından sağlanan fuar destekleriyle üyelerin uluslararası pazarlara erişiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.
Coğrafi işaret çalışmalarında 17 ürün
Kayseri’nin coğrafi işaretli ürünlerine yönelik çalışmalara da değinen Gülsoy, kentte toplam 34 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, bunların 17’sinin KTO tarafından tescil ettirildiğini söyledi. Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği coğrafi işareti aldığını belirten Gülsoy, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Mantısı için AB tescil süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.
KTO bünyesinde kurulan Anadolu’nun ilk kurumsal tahkim merkezlerinden KATOTAM’ın da ticari uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hizmet verdiğini belirten Gülsoy, 125 kişilik uzman hakem heyetiyle üyelerin ticari uyuşmazlıklarının mahkemeye taşınmadan çözümlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
Ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gülsoy, dezenflasyon sürecinde atılan adımların önemine dikkat çekerek, enflasyonla mücadele edilirken üretim, istihdam ve ihracatın sürdürülebilirliğinin korunması gerektiğini söyledi.
İş dünyasının en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim ve yüksek finansman maliyetleri olduğunu belirten Gülsoy, “Enflasyonu düşürürken üretimin, istihdamın ve ihracatın çarklarının durmaması, sanayicimizin ve tüccarımızın çalışma azminin kırılmaması elzemdir” dedi.
Gülsoy, reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, özellikle üretim, ihracat ve istihdam sağlayan işletmeler için kredi limitlerinin esnetilmesi çağrısında bulundu. Uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman imkanlarının işletmelerin nakit akışını koruması açısından önem taşıdığını ifade etti.