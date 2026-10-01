Gülsoy: Enflasyon düşürülürken sanayicinin azmi kırılmamalı

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KTO Başkanı Ömer Gülsoy, son 8,5 yıllık dönemde oda bün­yesinde gerçekleştirilen çalış­malara ilişkin bilgi verirken, di­jitalleşme, girişimcilik, ulus­lararası ticaret ve teknoloji alanındaki projeleri anlattı. Gül­soy, KTO’nun dijital hizmet alt­yapısının geliştirilmesine yö­nelik çalışmalar yürüttüklerini, e-ticaret ve e-ihracat birimleriy­le üyelerin dış pazarlara erişimi­ni desteklediklerini belirtti.

Teknoloji yatırımları genişliyor

Gülsoy, KTO Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merke­zi’nin (KAGUTİM) faaliyetle­rini sürdürdüğünü, Türkiye, Çekya ve Belçika’daki ticaret ve sanayi odalarının iş birliğiyle yü­rütülen “DigiConnect - Odalar Arası Dijital Bağlantı ve İş Birli­ği Ağı Projesi”nin de devam etti­ğini söyledi.

KTO’nun uluslararası ticaret faaliyetlerine de değinen Gül­soy, 2021’den bu yana farklı ül­ke ve pazarlara yönelik iş gezile­ri ile fuar programları düzenle­diklerini söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 283 firma temsilcisinin yurt dışı programlarına katıldı­ğını belirten Gülsoy, oda tarafın­dan sağlanan fuar destekleriyle üyelerin uluslararası pazarlara erişiminin artırılmasına yöne­lik çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Coğrafi işaret çalışmalarında 17 ürün

Kayseri’nin coğrafi işaret­li ürünlerine yönelik çalışma­lara da değinen Gülsoy, kentte toplam 34 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, bunların 17’si­nin KTO tarafından tescil etti­rildiğini söyledi. Kayseri Pastır­ması’nın Avrupa Birliği coğrafi işareti aldığını belirten Gülsoy, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Man­tısı için AB tescil süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.

KTO bünyesinde kurulan Ana­dolu’nun ilk kurumsal tahkim merkezlerinden KATOTAM’ın da ticari uyuşmazlıkların çözü­müne yönelik hizmet verdiğini belirten Gülsoy, 125 kişilik uz­man hakem heyetiyle üyelerin ticari uyuşmazlıklarının mahke­meye taşınmadan çözümlenme­sine yönelik çalışmalar yürütül­düğünü kaydetti.

Ekonomideki gelişmelere iliş­kin değerlendirmelerde de bulu­nan Gülsoy, dezenflasyon süre­cinde atılan adımların önemine dikkat çekerek, enflasyonla mü­cadele edilirken üretim, istih­dam ve ihracatın sürdürülebi­lirliğinin korunması gerektiğini söyledi.

İş dünyasının en önemli gün­demlerinden birinin finansma­na erişim ve yüksek finansman maliyetleri olduğunu belirten Gülsoy, “Enflasyonu düşürür­ken üretimin, istihdamın ve ih­racatın çarklarının durmaması, sanayicimizin ve tüccarımızın çalışma azminin kırılmaması el­zemdir” dedi.

Gülsoy, reel sektörün finans­mana erişiminin kolaylaştırıl­ması gerektiğini belirterek, özel­likle üretim, ihracat ve istihdam sağlayan işletmeler için kredi li­mitlerinin esnetilmesi çağrısın­da bulundu. Uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman imkanla­rının işletmelerin nakit akışını koruması açısından önem taşı­dığını ifade etti.