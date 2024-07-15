Gültepe: Milli iradenin üstünlüğünü hiçbir güç sarsamayacaktır

Milletin birlik ve beraberli­ğine kasteden hain darbe girişimini ihracat ailesi olarak bir kez daha en güçlü şekilde kı­nıyoruz. Ayrıca rahmetle anıyor, gazilere de şükran duygularını iletiyorum.

Türkiye Cumhuriye­ti'nin demokrasiye olan bağlılığı ve milli iradenin üstünlüğü, hiç­bir güç tarafından sarsılamaya­caktır. 15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasiye olan inancının bir simgesi ola­rak hafızalarımızda daima can­lı kalacaktır.

Türkiye Cumhuri­yeti yeni yüzyılında üretmeye, ürettiğini ihraç etmeye, her ge­çen yıl küresel ekonomiden al­dığı payı artırarak, güçlü duruşu ile bu vatan uğruna şehadet şer­betini içen şehitlerimize borcu­nu ödeyecektir. Bugün itibarıyla tüm gençlerimiz enerjisini üret­mek için harcamalıdır.