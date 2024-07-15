Gültepe: Milli iradenin üstünlüğünü hiçbir güç sarsamayacaktır
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe 15 Temmuzla ilgili değerlendirme yaptı.
Milletin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimini ihracat ailesi olarak bir kez daha en güçlü şekilde kınıyoruz. Ayrıca rahmetle anıyor, gazilere de şükran duygularını iletiyorum.
Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiye olan bağlılığı ve milli iradenin üstünlüğü, hiçbir güç tarafından sarsılamayacaktır. 15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasiye olan inancının bir simgesi olarak hafızalarımızda daima canlı kalacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılında üretmeye, ürettiğini ihraç etmeye, her geçen yıl küresel ekonomiden aldığı payı artırarak, güçlü duruşu ile bu vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimize borcunu ödeyecektir. Bugün itibarıyla tüm gençlerimiz enerjisini üretmek için harcamalıdır.