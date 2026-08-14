Güneydoğu ihracatçısının geleceği Ankara temaslarında şekilleniyor
Celal Kadooğlu Başkanlığındaki Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAİB) heyeti, Ankara temasları kapsamında Ticaret Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Mustafa Tuzcu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı’yı makamlarında ziyaret etti.
Ziyaretlerde sektörü ilgilendiren güncel konular ve önümüzdeki döneme ilişkin planlar üzerine görüş alışverişinde bulunulurken; Başkan Kadooğlu liderliğindeki heyet, bölge ihracatçısının çantasındaki hayati meseleleri ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı dosyaları bakanlıklara sundu.
Güneydoğu ihracatçısı için kapsamlı rapor masada
Güneydoğu’nun üretim gücünü dünya pazarlarına taşıyan GAİB yönetimi, Ankara’daki temas trafiğinde bölge ekonomisinin vizyonunu ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak stratejik başlıkları masaya yatırdı. Toplantılarda söz alan GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğulu ihracatçıların küresel pazarlarda ve özellikle bölge ülkeleriyle yapılan ticarette karşılaştığı tüm saha dinamiklerini ve operasyonel aksaklıkları en ince ayrıntısına kadar aktardı.
Ticaret Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Mustafa Tuzcu’ya sunulan dosyada öne çıkan kritik başlıklar şunlar oldu: Bölgesel ve Jeopolitik Riskler: Karadeniz’de artan güvenlik risklerinin Türkiye’nin tahıl ve ham yağ tedariğine etkileri.
Suriye Pazarı: Suriye’nin Türk ürünlerine uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve çözüm yolları. Irak Ticaretindeki Saha Sorunları: Irak'a yapılan ihracat bedellerinin bankacılık kanalıyla tahsilinde yaşanan aksaklıklar, ülke içindeki kontrol noktalarında karşılaşılan problemler ve Habur Sınır Kapısı’ndan ülkemize sivil girişlerde yaşanan uzun bekleme süreleri.
Küresel Rekabet Gücünü Artıracak Talepler: İhracat bedellerinin Merkez Bankası'na satışı kapsamında verilen döviz dönüşüm desteğinin artırılması, navlun masraflarını düşürücü mekanizmaların kurulması ve devlet desteklerinin daha etkin hale getirilmesi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı’ya yapılan ziyarette ise sektörel genel konuların yanı sıra; yine Karadeniz’de tırmanan güvenlik risklerinin ülkemizin tahıl ve ham yağ tedarik zincirine etkilerini içeren özel raporlar takdim edildi.