Güneydoğu ihracatçısının geleceği Ankara temaslarında şekilleniyor

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Ziyaretlerde sektörü ilgilendi­ren güncel konular ve önümüzde­ki döneme ilişkin planlar üzerine görüş alışverişinde bulunulurken; Başkan Kadooğlu liderliğindeki heyet, bölge ihracatçısının çan­tasındaki hayati meseleleri ve çö­züm önerilerini içeren kapsamlı dosyaları bakanlıklara sundu.

Güneydoğu ihracatçısı için kapsamlı rapor masada

Güneydoğu’nun üretim gücü­nü dünya pazarlarına taşıyan GA­İB yönetimi, Ankara’daki temas trafiğinde bölge ekonomisinin vizyonunu ve uluslararası pazar­lardaki rekabet gücünü artıracak stratejik başlıkları masaya yatır­dı. Toplantılarda söz alan GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, Güney­doğulu ihracatçıların küresel pa­zarlarda ve özellikle bölge ülkele­riyle yapılan ticarette karşılaştığı tüm saha dinamiklerini ve ope­rasyonel aksaklıkları en ince ay­rıntısına kadar aktardı.

Ticaret Bakan Yardımcıları Öz­gür Volkan Ağar ve Mustafa Tuz­cu’ya sunulan dosyada öne çıkan kritik başlıklar şunlar oldu: Böl­gesel ve Jeopolitik Riskler: Kara­deniz’de artan güvenlik riskleri­nin Türkiye’nin tahıl ve ham yağ tedariğine etkileri.

Suriye Pazarı: Suriye’nin Türk ürünlerine uygu­ladığı yüksek gümrük vergileri ve çözüm yolları. Irak Ticaretindeki Saha Sorunları: Irak'a yapılan ih­racat bedellerinin bankacılık ka­nalıyla tahsilinde yaşanan aksak­lıklar, ülke içindeki kontrol nok­talarında karşılaşılan problemler ve Habur Sınır Kapısı’ndan ülke­mize sivil girişlerde yaşanan uzun bekleme süreleri.

Küresel Reka­bet Gücünü Artıracak Talepler: İhracat bedellerinin Merkez Ban­kası'na satışı kapsamında verilen döviz dönüşüm desteğinin artırıl­ması, navlun masraflarını düşü­rücü mekanizmaların kurulması ve devlet desteklerinin daha etkin hale getirilmesi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı’ya yapılan ziyarette ise sektörel ge­nel konuların yanı sıra; yine Kara­deniz’de tırmanan güvenlik risk­lerinin ülkemizin tahıl ve ham yağ tedarik zincirine etkilerini içeren özel raporlar takdim edildi.