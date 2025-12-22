Güneydoğu’da hububat sektörü ihracatı 3,2 milyar dolar

Buğday ununu geride bı­rakarak üçüncü sıraya çıkan tatlı bisküvi ve gofret ihracatı ise 339 milyon dolar olarak gerçekleşti. Irak, 871,9 milyon dolarla en bü­yük pazar olmayı sürdürmesine karşın yüzde 15,4 gerilerken, Su­riye’ye ihracat yüzde 47,7 artışla 369,4 milyon dolara çıktı ve bu kaybı kısmen dengeledi. ABD’ye yapılan ihracat yüzde 37,2 arta­rak 265,8 milyon dolara ulaştı ve ülkeyi bölgenin ilk üç pazarı ara­sına taşıdı. Afrika ülkelerine yö­nelik ihracat da aynı dönemde yüzde 17,3 artış gösterdi.

“Bölgenin Orta Doğu’ya hububat ihracatı 1,5 milyar dolar yakın”

Orta Doğu pazarının 11 aylık dönemde yüzde 4,1’lik sınır­lı gerilemeye rağmen 1,5 mil­yar dolara yaklaşan hacmiyle bölgenin hububat ihracatında lider konumunu koruduğuna dikkat çeken Güneydoğu Ana­dolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhra­catçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu şu değerlendirme­de bulundu: “Bölgemizin hu­bubat ticaretinde yüzde 46,2 paya sahip olan Orta Doğu ile ticaret, artık daha seçici ve stratejik bir zeminde ilerliyor.

Suriye’ye yönelik hububat ih­racatımızda kaydedilen yüz­de 47,7’lik artış, bölgenin Or­ta Doğu ile ticaretinde geçmiş yıllar ortalamasını koruyan temel unsur olurken; Irak’ta yaşanan yüzde 15,4’lük düşüş­te, ülkede yerli üreticiyi koru­ma amacıyla uygulanan kısıt­lamalar belirleyici oluyor. Su­riye’de yeni yönetimle birlikte artan öngörülebilirlik, lojistik akışların düzenli hale gelmesi ve sınır ticaretindeki normal­leşme, hububat başta olmak üzere gıda ve temel tüketim ürünlerinde hızlı bir topar­lanma sağladı.

Irak’ta son olarak muhtelif kek, hamur işi ve mey­ve suyu ürünlerinde ithalatın ye­niden serbest bırakılması doğru yönde atılmış bir adım olarak öne çıktı. Bu karar, yalnızca ticaret hacmini artırmakla kalmayacak; Irak halkının nitelikli, güvenilir ve çeşitliliği yüksek gıdaya erişi­mini güçlendirecek. Serbestleş­menin gıda ile bağlantılı tüm ürün gruplarına yaygınlaştırılmasının hem tüketici refahını artıracağı­na hem de iki ülke arasındaki tica­ri ilişkileri daha dengeli ve sürdü­rülebilir bir zemine taşıyacağına inanıyoruz.”

“Afrika artık kalıcı ve stratejik bir büyüme alanı”

Ocak–kasım döneminde Gü­neydoğu Anadolu hububat ihra­catının yüzde 30’unun Afrika pa­zarlarına yöneldiğini ve bu hat­ta yüzde 17,3’lük bir büyüme ile 967,2 milyon dolarlık gelir elde edildiğini belirten Kadooğlu şun­ları söyledi: “İhracattaki istikrarlı performansımız, bölgemizin Af­rika’yı geçici bir alternatif değil, kalıcı ve stratejik bir büyüme ala­nı olarak konumlandırdığını gös­teriyor. Cibuti, Gana ve Sudan gi­bi yerleşik pazarlarda derinleş­me sürerken; Togo ve Benin’de kaydedilen güçlü artışlar, doğru temas ve doğru enstrümanlarla Sahra Altı Afrika’da hızla ölçek­lenebilecek bir potansiyelin var­lığına işaret ediyor.”