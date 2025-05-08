GYODER 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi 17 Haziran'da düzenlenecek

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni 17 Haziran 2025’te JW Marriott Ankara’da gerçekleştirecek.

Bu yıl “Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı” temasıyla düzenlenecek zirve, sektördeki belirsizlikleri, kırılganlıkları ve potansiyelleri strateji ve veri temelli yaklaşımlarla masaya yatırmayı amaçlıyor.

Kamu, özel sektör, finans ve akademi dünyasından önde gelen isimlerin katılacağı zirvede, "global kaosun içinde yön bulmak", "makro belirsizlikte stratejik yön", "duygudan değil akıldan güç almak", "sektörün ortak hafızası ve akıl haritası" gibi başlıklar ele alınacak.

"Çözüm kapasitesini konuşacağız"

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"Gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğumuz belirsizlik çağında yeni bir düşünme biçimine ihtiyaç duyuyor. Artık yalnızca bugünü değil, değişen dünyanın dinamiklerini de okuyarak geleceği tasarlamak zorundayız. Bu nedenle GYODER olarak sektörümüzün sorunlarını değil, çözüm kapasitesini konuşmaya çağırıyoruz.

'Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı' temasıyla, ortak akla, veriye ve stratejiye dayalı bir anlayışı öne çıkarıyor; sektöre sakin ama kararlı bir yön duygusu kazandırmayı hedefliyoruz."