Hacısüleyman: Adil vergi için her sektör sorumluluk almalı

Antalya Ticaret ve Sana­yi Odası (ATSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Top­lantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısü­leyman, anayasa tartışmaları, savunma sanayii fonu, sanayi üretimindeki daralma, ithalat rekorları ve perakende satış­lardaki artış gibi güncel eko­nomik konuları değerlendirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek’in fırıncılık sektörüyle ilgi­li açıklamalarına dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Ha­cısüleyman, “İş dünyası olarak, vergi yükümlülükleri ve kayıt­lı ekonomi konusunda sadece tek bir sektörü örnek verme­nin doğru olmadığını düşünü­yoruz.

Her sektörün, büyük ve­ya küçük fark etmeksizin, vergi düzenlemelerine hassasiyetle uyması, kayıt dışılıkla mücade­lede sorumluluk alması gerek­tiğine inanıyoruz. İş dünyası­nın tüm paydaşları olarak, adil bir vergi sisteminin toplumsal gelişim için temel olduğu bilin­ciyle, bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmanın önemini bir kez daha vurgulamak iste­riz” açıklamasında bulundu.

Sanayinin daralırken vatan­daşların ithal tüketim malla­rına olan talebinin yüksek ol­duğunu ve perakende tüketi­minin artmaya devam ettiğini belirten ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, toplam itha­latın gerilediğini ancak bu ge­rilemenin ara malı ve yatırım mallarından kaynaklandığı­nı, tüketim malı ithalatında ise artış yaşandığını ifade etti.

Hacısüleyman, “Bu durum, sa­nayi üretiminin gerilemesine rağmen tüketim ve perakende satışların hızla arttığını göste­riyor. Eylül’de enflasyon aylık yüzde 2,97 olurken, tüketici fi­yatları geçen yıla göre yüzde 49,38 arttı. Eğitim harcamala­rındaki aylık artış yüzde 14 ile en yüksek oldu” diye konuştu.

Yıllık enflasyonun son 4 aydır gerilediğini, Mayıs’tan bu ya­na 26 puan düştüğünü belir­ten Hacısüleyman, olumsuz taraftan ise aylık enflasyonun yüksekliğine ve Merkez Ban­kası’nın hedeflerinden uzak kalındığına dikkat çekti. Baş­kan Hacısüleyman, maliye po­litikalarının para politikası­na katkı vermekte geciktiğini ve kamu tasarruf sürecinin ne durumda olduğunu bilmedik­lerini vurguladı.

Savunma sanayii fonu için şeffaflık beklentisi

Savunma sanayii fonu için ek kaynak sağlama öneri­sinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasının ardından kamuoyunun ha­berdar olduğunu belirten Başkan Yusuf Hacısüley­man, bu çalışmanın vergi beyannamelerinden, noter işlemlerinden ve 100 bin TL üzeri kredi kartlarından kesinti yapılmasını öngör­düğünü ifade etti.

Devletin vatandaşlara, "Savunma sanayiimiz büyük bir atak içinde, 2025'te 500 TL tek seferlik kesinti yapacağız" demesi durumunda kim­senin itiraz etmeyeceğini düşündüğünü belirten Ha­cısüleyman, “Birinci sorun, ilgililerin bir açıklama, bir bilgilendirme ihtiyacı duy­madan bunu Meclis'e sun­maları ve bizim bunu sonra medya üzerinden öğren­memiz. İkinci sorun, beyan­nameler üzerinden fon top­lanacak olması. Kâr eden, etmeyen ve zarar eden herkes fon ödemesi yapa­cak. Üçüncüsü, kredi kart­larından kesintiler. Kısaca borçlanma üzerinde vergi alınması teklif ediliyor. Böy­le mantıktan uzak bir şey olabilir mi?” dedi.