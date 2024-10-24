Hacısüleyman: Adil vergi için her sektör sorumluluk almalı
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ekonomide öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Vergi konusunda her sektörün sorumluluk alması gerektiğine değinen Hacısüleyman, savunma sanayiine kurulacak fon konusunda şeffaflık beklediklerini kaydetti.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, anayasa tartışmaları, savunma sanayii fonu, sanayi üretimindeki daralma, ithalat rekorları ve perakende satışlardaki artış gibi güncel ekonomik konuları değerlendirdi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in fırıncılık sektörüyle ilgili açıklamalarına dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Hacısüleyman, “İş dünyası olarak, vergi yükümlülükleri ve kayıtlı ekonomi konusunda sadece tek bir sektörü örnek vermenin doğru olmadığını düşünüyoruz.
Her sektörün, büyük veya küçük fark etmeksizin, vergi düzenlemelerine hassasiyetle uyması, kayıt dışılıkla mücadelede sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. İş dünyasının tüm paydaşları olarak, adil bir vergi sisteminin toplumsal gelişim için temel olduğu bilinciyle, bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmanın önemini bir kez daha vurgulamak isteriz” açıklamasında bulundu.
Sanayinin daralırken vatandaşların ithal tüketim mallarına olan talebinin yüksek olduğunu ve perakende tüketiminin artmaya devam ettiğini belirten ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, toplam ithalatın gerilediğini ancak bu gerilemenin ara malı ve yatırım mallarından kaynaklandığını, tüketim malı ithalatında ise artış yaşandığını ifade etti.
Hacısüleyman, “Bu durum, sanayi üretiminin gerilemesine rağmen tüketim ve perakende satışların hızla arttığını gösteriyor. Eylül’de enflasyon aylık yüzde 2,97 olurken, tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 49,38 arttı. Eğitim harcamalarındaki aylık artış yüzde 14 ile en yüksek oldu” diye konuştu.
Yıllık enflasyonun son 4 aydır gerilediğini, Mayıs’tan bu yana 26 puan düştüğünü belirten Hacısüleyman, olumsuz taraftan ise aylık enflasyonun yüksekliğine ve Merkez Bankası’nın hedeflerinden uzak kalındığına dikkat çekti. Başkan Hacısüleyman, maliye politikalarının para politikasına katkı vermekte geciktiğini ve kamu tasarruf sürecinin ne durumda olduğunu bilmediklerini vurguladı.
Savunma sanayii fonu için şeffaflık beklentisi
Savunma sanayii fonu için ek kaynak sağlama önerisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasının ardından kamuoyunun haberdar olduğunu belirten Başkan Yusuf Hacısüleyman, bu çalışmanın vergi beyannamelerinden, noter işlemlerinden ve 100 bin TL üzeri kredi kartlarından kesinti yapılmasını öngördüğünü ifade etti.
Devletin vatandaşlara, "Savunma sanayiimiz büyük bir atak içinde, 2025'te 500 TL tek seferlik kesinti yapacağız" demesi durumunda kimsenin itiraz etmeyeceğini düşündüğünü belirten Hacısüleyman, “Birinci sorun, ilgililerin bir açıklama, bir bilgilendirme ihtiyacı duymadan bunu Meclis'e sunmaları ve bizim bunu sonra medya üzerinden öğrenmemiz. İkinci sorun, beyannameler üzerinden fon toplanacak olması. Kâr eden, etmeyen ve zarar eden herkes fon ödemesi yapacak. Üçüncüsü, kredi kartlarından kesintiler. Kısaca borçlanma üzerinde vergi alınması teklif ediliyor. Böyle mantıktan uzak bir şey olabilir mi?” dedi.