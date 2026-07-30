Hak ediş ödemeleri 34 günlük takvime bağlandı
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hak ediş ödemelerinin ağustos ayından itibaren 34 günde bir yapılacağını açıkladı.
Düzenlemenin, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde müteahhitlerin finansman planlamasını kolaylaştırarak inşaatların hızlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde hak ediş ödemelerindeki gecikmeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde uzun süredir gündeme getirdiklerini belirten Sadıkoğlu, yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar doğrultusunda ödeme takviminin yeniden düzenlendiğini söyledi. Hak ediş ödemelerindeki gecikmelerin hem yüklenici firmaları hem de konut sahiplerini olumsuz etkilediğini ifade eden Sadıkoğlu, alınan kararla birlikte Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki ödemelerin ağustos ayından itibaren 34 gün içinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Yeni uygulamanın ödeme süreçlerine öngörülebilirlik kazandıracağını vurgulayan Sadıkoğlu, düzenlemenin müteahhitlerin finansman planlamasını kolaylaştıracağını, şantiyelerde işlerin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Ödeme takviminin netleşmesinin Yerinde Dönüşüm Projesi'nin daha sağlıklı ilerlemesine destek olacağını belirten Sadıkoğlu, depremzedelerin konutlarına daha kısa sürede kavuşmasına da katkı sunacağını kaydetti.