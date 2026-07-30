Hak ediş ödemeleri 34 günlük takvime bağlandı

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Düzenlemenin, deprem sonra­sı yeniden inşa sürecinde müte­ahhitlerin finansman planlama­sını kolaylaştırarak inşaatların hızlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Deprem sonrası ye­niden yapılanma sürecinde hak ediş ödemelerindeki gecikmele­ri Çevre, Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanlığı nezdinde uzun süredir gündeme getirdiklerini belirten Sadıkoğlu, yapılan görüş­meler ve sunulan raporlar doğrul­tusunda ödeme takviminin yeni­den düzenlendiğini söyledi. Hak ediş ödemelerindeki gecikmele­rin hem yüklenici firmaları hem de konut sahiplerini olumsuz et­kilediğini ifade eden Sadıkoğ­lu, alınan kararla birlikte Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki ödemelerin ağustos ayından iti­baren 34 gün içinde gerçekleştiri­leceğini belirtti.

Yeni uygulamanın ödeme sü­reçlerine öngörülebilirlik kazan­dıracağını vurgulayan Sadıkoğlu, düzenlemenin müteahhitlerin fi­nansman planlamasını kolaylaş­tıracağını, şantiyelerde işlerin aksamadan sürdürülmesine kat­kı sağlayacağını ifade etti. Ödeme takviminin netleşmesinin Yerin­de Dönüşüm Projesi'nin daha sağ­lıklı ilerlemesine destek olacağını belirten Sadıkoğlu, depremzede­lerin konutlarına daha kısa sürede kavuşmasına da katkı sunacağını kaydetti.