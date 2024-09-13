HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Türkiye felakete düştü diye gösterenlerin oyununa gelmeyelim

Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitingindeki konuşmasında, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başta DEM'li belediyeler olmak üzere işçi çıkaran, sendikalarını tasfiye etmek için işçilere baskı kuran tüm belediyeleri kınadıklarını kaydeden Arslan, "Van ve ilçelerinde 800'den fazla arkadaşımız DEM'li belediyelerin büyük bir operasyonuna maruz kaldılar. Onlar işlerini kaybettiler ama onurlarını haysiyetlerini asla kaybetmediler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yine HAK-İŞ'li olduğu için emek hareketinin onurlu birer kahramanlar olduğu için, PKK yandaşlarına asla boyun eğmediği için işyerinden atılan kardeşlerimizin mücadelesine buradan selam olsun." diye konuştu.

Arslan, 31 Mart seçimlerinden sonra Gaziantep'teki Şehitkamil Belediyesinde de işten çıkarmalar olduğunu ve belediye başkanının emekliler, kadro, ikramiye gibi konularda seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.

Ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini aktaran Arslan, "Önce pandemiyle sarsıldık, pandeminin ateşi düşmeden bölgede felaketin en büyüklerini yaşadık. İki ayrı büyük deprem yaşadık. Etrafımızdaki savaşlar... Dünyada pandemiden sonra yaşanan krizler bir de enflasyonu üzerine koyunca artık yaşamak mucizeye dönüştü. Emeğimiz var, toplu sözleşme yapıyoruz, işimiz var ama geçinemiyoruz. Bu yapının hepimize yaşattığı ağır bir travma var. Zorluklarımız, sorunlarımız var, bu sorunları çözmek için HAK-İŞ olarak meydanlardayız." ifadelerini kullandı.

Arslan, sendikalı işçi sayısının yeteri kadar olmadığını bu sayının artması gerektiğini ifade etti.

Filistin'e destek

Filistinlilerin yanında olduklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Katil devlet İsrail'in katliamlarına ne yazık ki yer yüzünden ses çıkmıyor. Filistin’de çocukların, kadınların, masum insanların katledilmesi, sadece Filistinlilerin katletmek değil, insanlığı katletmektir. Orada, sadece masumlar değil insanlık ölüyor. İnsanlığın ölümüne dur demek bize düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı tutumu destekliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ancak daha fazlasını istiyoruz. Çünkü orada insanlık ölüyor."

HAK-İŞ'in yol göstermeye, yanlışları ortaya koymaya devam edeceğini ve mutlaka çözümlerin peşinde olacağını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Bütün bu zorluklara rağmen bu topraklarda bağımsız, özgür, güçlü bir Türkiye'nin devam edeceğine inanıyoruz. Bütün bu zorluklarımıza rağmen yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen, etrafımız adeta kan gölüne dönmüşken, Karabağ'da Ermenistan ile savaştık, güneyde PKK ile savaşıyoruz. PKK'yı Irak'ta, Suriye'de koruyanlarla mücadele ediyoruz. Kuzeyde Ukrayna savaşı devam ediyor.

Batımızda Yunanistan, her gün şımarıklık yapıyor. İçeriyi ve dışarıyı güçlü kılmak zorundayız. Aramızda sorunlar olabilir, siyasal tercihlerimiz, fikir ayrılıklarımız olabilir. Bu, ülkenin birliği beraberliği kardeşliğimiz için birbirimizle dayanışmamıza engel değil. Eğer kaybedersek bütün dünyayı kaybedeceğiz. Onun için sakın iç cephedeki dayanışmayı bozmak isteyenlere izin vermeyelim. Türkiye'nin bütün zorluklarına rağmen gelecekten umutla bahsetmeliyiz."

Türkiye'nin potansiyeline güvendiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Ülkemin imkanları, yetişmiş insan kalitesi, müteşebbis ruhu, bu toprakların bereketi, bu sorunları aşacağımıza işarettir. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz, karanlık tablolar çizenlerin, ağıt yakanların Türkiye felakete düştü diye gösterenlerin oyununa gelmeyelim. Zorluklar var biliyoruz, hükümetten bunun çözümünü istiyoruz. Ama asla ve asla ülkemizin bütünlüğün bozulmasına izin vermeyeceğiz. Aramızda sorunlar olacak, anlaşmazlıklarımız olacak ama ülkenin bütünlüğüne zarar verecek hiçbir hainle yol yürümeyeceğiz, hiçbir ihanetçisinin yanında olmayacağız."

Program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.