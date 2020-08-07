Hak-İş iş kollarını değiştiren düzenlemenin iptalini istedi

07 Ağustos 2020

ANKARA(DÜNYA)



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 6356 sayılı Kanun'un geçici 7. maddesinin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, kamu kurumlarında yardımcı işlerde çalışan işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları iş kollarında örgütlenmelerinin sürekli hale getirilmesini istedi.

696 Sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosuna atanan çalışanların sorunlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Hak-İş Başkanı Arslan, 2017 yılında 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya alınması ile önemli bir reformun gerçekleştirildiğini ancak 696 sayılı KHK’ya son dakika müdahalesiyle, bu reformun gölgelendiğini belirtti. Özellikle 2014 yılında taşeronda örgütlenen sendikaların taşeron şirketlerle yaptığı sözleşmeye rağmen daha sonra getirilen düzenlemeyle bu yolun kapatıldığını belirten Arslan, “Üyelerimizin kanun zoruyla başka sendikalara üye yapılması kabul edilemez” dedi.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla imza atılan büyük başarının böyle bir düzenleme ile gölgelenmesine itiraz ettiklerini söyleyen Arslan, şunları söyledi:

“Bu durumun hesaplanamayan ve gelecekte Türkiye için ciddi yeni sorunları doğurabileceği endişemizi paylaştık. Sendika üyelerimizin kanun zoruyla başka sendikalara üye olma durumunun kabul edilemez olduğunun altını çizdik. Düzenlemeyle toplu sözleşme özgürlüğünün bazı sendikalarımız için ortadan kaldırıldığının altını çizdik ve konfederasyonumuzun bünyesinde bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilerek ortadan kaldırılması için bir komite oluşturduk. Düzenlemeden etkilenen 9 sendikamız ortak bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyonun bir tanesinin temeli 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı kanunun geçici 7. Maddesinin 3. Fıkrasına dayanılarak örgütlü olduğumuz iş kollarının değiştirilmiş olmasına itirazımızdır. Bu konuda sendikalarımızla ortak bir mücadele platformu oluşturduk ve bütün sendikalarımızla birlikte ortak mücadelemiz devam etmektedir. ”

“Düzenleme Konfederasyonlar Arasında Haksız Rekabete Yol Açacak”

Geçici 7. Maddenin hayata geçirilmesi halinde yaklaşık 180 bin HAK-İŞ üyesinin kanun zoruyla başka sendikalara üye olmaya mecbur bırakılacağını dile getiren Arslan, “Bu rakam, Konfederasyonumuzun toplam üye sayısının çok ciddi bir kısmına tekabül etmektedir. Düzenleme hayata geçirilirse hem sendikalarımızın arasındaki denge, uyum, dayanışma ortadan kaldırılacak, hem de hak etmedikleri halde başka sendikalara imkan sağlayacaktır. Ayrıca Konfederasyonlar arasında da haksız bir rekabeti beraberinde getirecektir” dedi.