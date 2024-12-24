Hak-İş: KARDEMİR işçileri için yüzde 73 oranında zam talep ettik

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR toplu iş sözleşme görüşmelerine yönelik bir basın açıklaması yaptı.

Sözleşme taslağının iki yıllık olarak hazırlandığını kaydeden Genel Başkan Değirmenci, KARDEMİR’de 2025-2026 yıllarını kapsayacak olan toplu iş sözleşmesine ilişkin, saat ücretlerine ilk altı aylık dilim için yüzde 73 oranında artış yapılması yönünde talepte bulunduklarını açıkladı.

“KARDEMİR işçisinin gözetilmesini istiyoruz"

Bu ücret artış talebinin işveren tarafından da makul olarak karşılanmasını beklediklerini belirten Değirmenci, “Türkiye’nin sayılı işletmeleri arasında yer alan KARDEMİR’i bugünlere işverenle beraber taşıyanlar, bu güçlü yapıya kavuşturanlar KARDEMİR’in fedakâr emekçileridir. Bu nedenle, her ne olursa olsun, KARDEMİR işçisinin hak ve menfaatlerini, işveren tarafının da gözetmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

"Kademeye ilk geçiş 5 yıldan 3 yıla indirilsin"

Kademeye ilk geçişle ilgili taleplerinin olduğunu ifade eden Değirmenci şunları söyledi:

“KARDEMİR’de işe başlayan birçok üyemiz, 5 yılını doldurmadan kademeye ilk geçişi yapamıyor. Bu da haliyle onların diğer çalışan arkadaşlarımıza nazaran daha düşük ücret almalarına neden oluyor. Burada yeni işçi alımları nedeniyle de bir yığılma oluşmuştu. Sürenin aşağı çekilmesi noktasında üyelerimizden yoğun ve kararlı bir talep vardı. Bizler de bu doğrultuda kademeye ilk geçişin 5 yıldan 3 yıla indirilmesini talep ettik. Bu kazanımı da üyelerimiz adına elde etmek için her türlü çabayı göstereceğiz.”

Taşeron işçi konusu

Değirmenci ayrıca, "Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız değerlendirmelerde de dile getirdiğimiz gibi taşerondaki arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesiyle ilgili talebimiz ısrarla devam etmektedir. Sözleşme sürecinin başta üyelerimiz olmak üzere sendikamıza, işyerlerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.