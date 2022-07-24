Hamdi Ulukaya, BM SKA Savunucusu ilan edildi

Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Savunucusu ilan edildi.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Savunucuları arasında Belçika Kraliçesi Mathilde, Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani'nin annesi Şehya Moza bint Nasser, Microsoft’un Başkanı Brad Smith, ABD’li ünlü oyuncu Forest Whitaker ve Nobel Barış Ödülü Sahibi Kailash Satyarthi gibi isimler bulunuyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), dünyanın 2030 yılına kadar daha sağlıklı, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için belirlenen bir plan. Zaman hızla ilerliyor ve birden fazla kriz bizi yoldan çıkarırken, SKA'nı gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sayın Hamdi Ulukaya'yı, iş ve insani yardım alanlarında gerçekleştirdiği ilham veren liderlik nedeniyle Savunucular grubuna davet etmekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.

BM SKA Savunucuları ile güç birliği yapmaktan onur duyduğunu belirten Hamdi Ulukaya ise “Genel Sekretere, dünyanın her yerindeki toplulukları ve hükümetleri iklim değişikliği, açlık ve kıtlık, mülteci krizi, yoksulluk, adalet gibi dünyanın en can sıkıcı sorunlarına çözüm temelli bir yaklaşım sağlayacak kritik taahhütlere yönlendirmedeki liderliği ve tutkusu için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı ve erişilebilir gıda markası Chobani ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarının yanı sıra aktivist ve hayırsever kimliğiyle öne çıkan iş insanı Hamdi Ulukaya, 2016 yılında Mülteciler için Çadır Ortaklığı (TENT) Vakfı’nı kurarak 25 milyondan fazla mülteciye ekonomik fırsatlar sağlamak için tüm dünyada özel sektörü harekete geçiriyor ve göçmenlerin hayata tutunabilmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyor. Ulukaya ayrıca, Türkiye’de kurulan startup’ları üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği Hamdi Ulukaya Girişimi ile gençlere dünyanın kapılarını açarken aynı zamanda girişimcilik dünyasında sosyal fayda ve anti-CEO kültürü gibi kavramları da geliştirmeyi amaçlıyor.

1994 yılında İngilizce öğrenmek için Türkiye’den ABD’ye giden Hamdi Ulukaya, sıfırdan başlayarak Chobani markasını ABD’de alanında dev şirketlerden biri haline getirerek, dünyada en başarılı girişimcilik örneklerinden biri olarak gösteriliyor.