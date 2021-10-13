Hanzade Doğan, "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesinde

Fortune tarafından, iş dünyasındaki ilham veren başarı hikayeleriyle öne çıkan kadın liderlerin belirlendiği ‘Dünyanın En Güçlü Kadınları’ listesi, her yıl ABD ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride yayınlanıyor.

Dergi, 1998'den bugüne her yıl yayımladığı geleneksel listede yer alan uluslararası ekonominin en güçlü iş kadınları, “aday iş kadınlarının şirketlerinin küresel ekonomi içindeki büyüklük ve önemleri”, “şirketlerin istikrarı ve etkin yönetimi”, “aday iş kadınının kariyerinin başarı eğrisi” ve “sosyal ve kültürel etkisinin gücü” gibi temel kritere göre belirliyor.

Fortune, tüm bu kriterler doğrultusunda uluslararası kategoride bu yıl ilk kez yer alan Hanzade Doğan için, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Hepsiburada'nın küresel çaptaki ekonomik başarısındaki liderliğinin yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliğinin gücü için de "Türkiye'de kadınların güçlendirilmesinde önemli rol oynadı." ifadesini kullandı.

Hepsiburada için Fortune tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hepsiburada, geçtiğimiz Temmuz ayında NASDAQ'a kote olan ilk ve tek Türk şirketi oldu. Hepsiburada'nın NASDAQ’ta işlem görmeye başlaması, şirketin 2020'de yaşadığı rekor büyümenin hemen ardından geldi. Hanzade Doğan'ın gelecek için hedefi ise, Hepsiburada'yı global arenada da büyütmek."